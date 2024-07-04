В Україні з початку року закрили на 54% більше ФОПів і на 15% – компаній
Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні припинили діяльність майже 92 тисячі фізосіб-підприємців. Це на 54% більше, ніж у першому півріччі 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній – за пів року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.
Про це свідчать дані YouControl.Market.
Лідером із кількості закритих ФОПів є Київ – понад 12 тисяч. Водночас у Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, 3,8 тисячі – в Одесі, 3,3 тисячі – у Дніпрі та 2,8 тисячі – у Львові.
Зазначається, що чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки: понад 47,7 тисячі (52%) проти 44 тисяч (48%).
Найбільше ФОПів закрили у секторах роздрібної торгівлі – понад 29 тисяч (приріст закриття у порівнянні з 2023 роком склало 44,8%), інформаційних технологій – майже 16 тисяч (65,9%) та інших послуг – 9,7 тисячі (60,8%).
У Києві також закрилося найбільше підприємств – понад 200. Серед областей лідерами по закриттях стали Дніпропетровська – 187, Львівська – 127 та Запорізька області – 96.
Секторами лідерами за кількістю закритих фірм стали оптова торгівля – 194 компанії, операції з нерухомістю – 148 та будівництво – 95.
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Як повідомлялося, за даними проведеного Мінекономіки опитування, дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу. Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%).
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Ці фіктивні підприємці і ТзОВ вони є завжди тому що вони працюють під дахом митниці і податкової, якщо одні закриваються то інші одразу створюються... потоки ж ніхто не зупиняє
Гляньмо на теперішні міста...
Населення чоловічої статі, лишилось до 22 років, і після 60-ти.
Тобто ті, що ще не знають(не вміють) працювати, або ті, що вже не можуть (фізично) працювати.
Тому й закриваються...
При такій хаотичній мобілізації скоро не буде КОМУ платити податки...
Що з того, що я не закрив поки ні фоп, ні фірму...
Робота є, але нікому робити...
Тому податків мінімум (на з/ту бухгалтера), а людей - НЕМА.
Разом з тим, тих хто живе з податків - депутати з прислугою(помічниками), УМВС, СУДДІ (4 види), прокурори і т.д., і т.п.,плачуть, що мало грошей і піднімають собі з/ту...
Свіжий приклад - помічникам депутатів мало 88 тис. грн, треба 130 тис грн., бо бідують...
Поки вся ця " шобла" буде "жирувати " на шиї у простолюдина - добра не буде!!!!
А поняття "штрафи" це взагалі рабська звичка. Як дозволи, а не ліцензія.
Ну так далі черги, перша інстанція, критична інфраструктура...
скоро з дна постукають...