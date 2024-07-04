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Новини
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В Україні з початку року закрили на 54% більше ФОПів і на 15% – компаній

увольнение

Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні припинили діяльність майже 92 тисячі фізосіб-підприємців. Це на 54% більше, ніж у першому півріччі 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній – за пів року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

Про це свідчать дані YouControl.Market.

Лідером із кількості закритих ФОПів є Київ – понад 12 тисяч. Водночас у Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, 3,8 тисячі – в Одесі, 3,3 тисячі – у Дніпрі та 2,8 тисячі – у Львові.

Де найчастіше закриваються ФОПи

Зазначається, що чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки: понад 47,7 тисячі (52%) проти 44 тисяч (48%).

Найбільше ФОПів закрили у секторах роздрібної торгівлі – понад 29 тисяч (приріст закриття у порівнянні з 2023 роком склало 44,8%), інформаційних технологій – майже 16 тисяч (65,9%) та інших послуг – 9,7 тисячі (60,8%).

Які ФОПи закриваються найчастіше

У Києві також закрилося найбільше підприємств – понад 200. Серед областей лідерами по закриттях стали Дніпропетровська – 187, Львівська – 127 та Запорізька області – 96.

Секторами лідерами за кількістю закритих фірм стали оптова торгівля – 194 компанії, операції з нерухомістю – 148 та будівництво – 95.

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Як повідомлялося, за даними проведеного Мінекономіки опитування, дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу. Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%).

Автор: 

бізнес (1199) ФОП (129)


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Топ коментарі
+5
Ні багато зараз закриваються через податковий тиск і мобілізацію .... більшість потім просто виїзджає...
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04.07.2024 14:16 Відповісти
+3
А что же произошло??Долбаняра Гетьманцев в прошлом году заплевал все камеры и мониторы,из каждого утюга волали что в Украине экономический бум и сотни тысяч новых открытых ФОПов,в том числе одна гагаузская обезьяна тоже подвывала в такт...И чего ж это вдруг теперь такой минус??Да подождите дебилятки,посчитаем к концу года,с этими стремными и неадекватными отключениями электроэнергии,похищением людей на улицах... Наполнению бюджета прийдет большая ж..па.А после победы Трампа и урезания помощи,которая вся идет на асфальт,стадионы,строительство "подземных блд школ"-посмотрим чем будут платиться зарплаты и пенсии.У меня дед всегда говорил,СССР страна-для того чтоб мучить людей....теперь это полностью актуально для Украины.Только не нужно на кацапов сейчас кивать...то что у них-то у них..мне лично они пох.. Тут с собой разобраться проблематично....корея уже нервно курит в стороне..Будет еще хуже,к сожалению.Хотя-куда уж хуже..
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04.07.2024 14:39 Відповісти
+3
Що треба робить? Правильно підвищити податки, аби всі вже позакривались
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04.07.2024 14:42 Відповісти
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Траншу немає. Як тільки почне сипатись з фондів, одразу по створюють щоб розбити на дрібніші видатки крадене.
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04.07.2024 14:05 Відповісти
Ні багато зараз закриваються через податковий тиск і мобілізацію .... більшість потім просто виїзджає...
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04.07.2024 14:16 Відповісти
Так, так. Тиск це гімн, він не зникає.
https://biz.censor.net/resonance/3497949/*****************************
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04.07.2024 14:24 Відповісти
Є й таке але зараз багато нарахувань штрафів які потім приходиться оскаржувати, працівники звільняються через мобілізацію тому не пишіть х...ню

Ці фіктивні підприємці і ТзОВ вони є завжди тому що вони працюють під дахом митниці і податкової, якщо одні закриваються то інші одразу створюються... потоки ж ніхто не зупиняє
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04.07.2024 14:27 Відповісти
Так, та не зовсім так!

Гляньмо на теперішні міста...

Населення чоловічої статі, лишилось до 22 років, і після 60-ти.

Тобто ті, що ще не знають(не вміють) працювати, або ті, що вже не можуть (фізично) працювати.

Тому й закриваються...

При такій хаотичній мобілізації скоро не буде КОМУ платити податки...

Що з того, що я не закрив поки ні фоп, ні фірму...

Робота є, але нікому робити...

Тому податків мінімум (на з/ту бухгалтера), а людей - НЕМА.

Разом з тим, тих хто живе з податків - депутати з прислугою(помічниками), УМВС, СУДДІ (4 види), прокурори і т.д., і т.п.,плачуть, що мало грошей і піднімають собі з/ту...

Свіжий приклад - помічникам депутатів мало 88 тис. грн, треба 130 тис грн., бо бідують...

Поки вся ця " шобла" буде "жирувати " на шиї у простолюдина - добра не буде!!!!
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04.07.2024 14:40 Відповісти
Ху*ня в тому, що по числам всім буде байдуже скільки зруйнується фопів.
А поняття "штрафи" це взагалі рабська звичка. Як дозволи, а не ліцензія.
Ну так далі черги, перша інстанція, критична інфраструктура...
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04.07.2024 14:57 Відповісти
А что же произошло??Долбаняра Гетьманцев в прошлом году заплевал все камеры и мониторы,из каждого утюга волали что в Украине экономический бум и сотни тысяч новых открытых ФОПов,в том числе одна гагаузская обезьяна тоже подвывала в такт...И чего ж это вдруг теперь такой минус??Да подождите дебилятки,посчитаем к концу года,с этими стремными и неадекватными отключениями электроэнергии,похищением людей на улицах... Наполнению бюджета прийдет большая ж..па.А после победы Трампа и урезания помощи,которая вся идет на асфальт,стадионы,строительство "подземных блд школ"-посмотрим чем будут платиться зарплаты и пенсии.У меня дед всегда говорил,СССР страна-для того чтоб мучить людей....теперь это полностью актуально для Украины.Только не нужно на кацапов сейчас кивать...то что у них-то у них..мне лично они пох.. Тут с собой разобраться проблематично....корея уже нервно курит в стороне..Будет еще хуже,к сожалению.Хотя-куда уж хуже..
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04.07.2024 14:39 Відповісти
Не спіши.., що все так погано...

скоро з дна постукають...
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04.07.2024 15:41 Відповісти
Що треба робить? Правильно підвищити податки, аби всі вже позакривались
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04.07.2024 14:42 Відповісти
Я - ухилянт (легальний!! не купляв i не перепливав). Закрив ФОПа, всю нерухомiсть подарував доньцi. Хай щастить!
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04.07.2024 14:47 Відповісти
красавчег і дійсно мудра людина,щасти тобі і сім,ї)
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04.07.2024 18:13 Відповісти
сам закрився у грудні 2019,і щасливий від думки що лишній раз не кормлю все це бидло під назвою влада,чинуші.....охоронці......******** при посадах та погонах при всіх президентах!!!!
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04.07.2024 18:16 Відповісти

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