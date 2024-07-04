Комітет Ради підтримав законопроєкт про підвищення акцизів на пальне до рівня європейських
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт №11256-2, який передбачає підвищення акцизів на пальне.
Про це повідомляє заступник голови комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"По факту залишили версію, яка була у Уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)", – зазначив він, оприлюднивши графік збільшення акцизу відповідно до проєкту закона.
Законопроєкт №11256-2 є альтернативним до законопроєктів №11256 та №11256-1 – останні депутати відхилили.
Що передбачено законопроєктом
Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.
На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.
Закон має набути чинності з 1 вересня 2024 року.
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а всі інші годяться лиш для війни, а інші держави ще й платять за них, щоб своїх людей не відправляти, що не зрозуміло
Все ж очивидно
зачекаєобісреться
А к Евро их привяжут тоже???
Шмигаль все вирішив сам.
Зе просто развалит экономику страны.... а дальше посыпятся ... Но виноват будет народ
Закони як в Ізраїлі
Влада як у Північній Кореї
війна, як ніде більше в світі!
вол де мор = політ смерті.
Деіндустріалізація, деєлектрофікація, деградація - три Д принтер збісився
Вот заживем наконец то, по европейски .....
ЖЕСТЬ! Уряд пропонує три роки (!!) не підвищувати пенсії, виплати людям з інвалідністю, багатодітним, учасникам бойових дій, інвалідам війни, чорнобильцям, іншим!
Особливо цинічно це виглядає після підвищення зарплат держапарату майже на 50%.
На себе коханих вони кошти знайшли!
Ситуація з пенсійним забезпеченням критична, ресурсу для підвищення пенсій не вистачає Джерело: https://biz.censor.net/n3498069
сьогодні знайомі скинули фото з АЗС ******* ( Словенія) - ДП 1,22 Є це +- 52- 53 грн.
У нас вде по 58 грн. Що піднімати? Куди піднімати.
Ось вона Європа, їжте