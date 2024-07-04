Комітет Ради підтримав законопроєкт про підвищення акцизів на пальне до рівня європейських

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт №11256-2, який передбачає підвищення акцизів на пальне.

Про це повідомляє заступник голови комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"По факту залишили версію, яка була у Уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)", – зазначив він, оприлюднивши графік збільшення акцизу відповідно до проєкту закона.

Законопроєкт №11256-2 є альтернативним до законопроєктів №11256 та №11256-1 – останні депутати відхилили.

Що передбачено законопроєктом

Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.

Закон має набути чинності з 1 вересня 2024 року.