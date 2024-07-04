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Новини
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Комітет Ради підтримав законопроєкт про підвищення акцизів на пальне до рівня європейських

бензин,заправка,азс

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт №11256-2, який передбачає підвищення акцизів на пальне.

Про це повідомляє заступник голови комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"По факту залишили версію, яка була у Уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)", – зазначив він, оприлюднивши графік збільшення акцизу відповідно до проєкту закона. 

Поетапне підвищення акцизів на різні види пального

Законопроєкт №11256-2 є альтернативним до законопроєктів №11256 та №11256-1 – останні депутати відхилили.

Що передбачено законопроєктом

Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.

Закон має набути чинності з 1 вересня 2024 року.

Автор: 

акциз (283) бензин (1111) ціни (3534) пальне (23)


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Топ коментарі
+32
Про європейські зарплати вже запитували?
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04.07.2024 14:31 Відповісти
+19
А шо таке? Зарплати чинуш, судів, прокурорів, депутатів та їх помічників вище за європейські. Так шо тут все ок.
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04.07.2024 14:37 Відповісти
+18
Підари проголосували за ZE.
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04.07.2024 14:36 Відповісти
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Піідари послухалися Зє.
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04.07.2024 14:28 Відповісти
Підари проголосували за ZE.
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04.07.2024 14:36 Відповісти
Про європейські зарплати вже запитували?
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04.07.2024 14:31 Відповісти
А шо таке? Зарплати чинуш, судів, прокурорів, депутатів та їх помічників вище за європейські. Так шо тут все ок.
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04.07.2024 14:37 Відповісти
Хіба що верхівки.
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04.07.2024 14:43 Відповісти
Зарплати чинуш з хабарями до європейських дотягують і вони заброньовані, бо вони "корисні і потрібні", це для них побудували державу, вистроїли систему

а всі інші годяться лиш для війни, а інші держави ще й платять за них, щоб своїх людей не відправляти, що не зрозуміло
Все ж очивидно
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04.07.2024 15:05 Відповісти
В одній кімнаті пожежа, другу кімнату сусід затоплює, що ми робимо в третій? Правильно, замовляємо і ставимо туди євровікна. І нехай весь світ зачекає обісреться
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04.07.2024 14:46 Відповісти
В ЗСУ нормальні зарплати.
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04.07.2024 16:13 Відповісти
Якщо для вас 20000 гривень хороша зарплата,то мені вас шкода.
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05.07.2024 09:19 Відповісти
Там відрядна сітка. З преміями трохи більше виходить.
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05.07.2024 10:05 Відповісти
Чудово,хліб по 100грн буде?
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04.07.2024 14:32 Відповісти
ні
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04.07.2024 14:34 Відповісти
А як інакше? Хотіли жити по-європейськи - от тепер почнемо. На 6-му році правління найаеличнішого.
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04.07.2024 14:35 Відповісти
Чому ні?
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04.07.2024 14:38 Відповісти
Ні, по 109, 37 грн. Але не більше 1 буханця на день. Решта по 203, 18.
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04.07.2024 14:39 Відповісти
Буде. По картках.
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04.07.2024 14:50 Відповісти
О, це вже кінець бідності. Цифри вражають - тепер пенсії, і вчителі, і бійці... - реальні чели
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04.07.2024 14:32 Відповісти
А зарплаты вырастут???
А к Евро их привяжут тоже???
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04.07.2024 14:32 Відповісти
Вырастут отдельным людям с окружения слуг
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04.07.2024 14:34 Відповісти
заморозили до кінця 2026,офіційно,і мінімалку і соцвиплати,так ши жируйте аккуратно щоб кішки від голоду не склеїлися
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04.07.2024 18:08 Відповісти
Коли хоч щось доброго для народу з тієї Європи переймуть? Де медецина, страхування, рівень життя, зарплати, ставлення держави до людини, не як до "людського ресурсу"? А то із європейського в нас лише ціни вже років 15.
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04.07.2024 14:33 Відповісти
"медецина" в європі добра? вперше чую. Мабуть тому всі біженці в Україну повертаються, щоб полікуватися нормально
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04.07.2024 15:48 Відповісти
Нормальна, бо страхова. А українці страховки там не оплачують, тому виходить дорого.
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04.07.2024 18:50 Відповісти
маячня
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04.07.2024 23:59 Відповісти
Як в Європі живемо !
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04.07.2024 14:34 Відповісти
Це вб'є сільське господарство і промисловість, викличе величезне зростання цін на продукти.
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04.07.2024 14:36 Відповісти
Лєнка скумбрію по 8грн/кг завжди знайде.
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04.07.2024 14:37 Відповісти
Нет слов одни маты. А как же обещание до конца войны тарифы не менять?
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04.07.2024 14:36 Відповісти
Як бусифікація, то "війна в країні". Як тарифи підвищувати, то всього навсього "воєнний стан".
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04.07.2024 14:38 Відповісти
Це перемога! Завдяки цій потужній рехвормі нас таки приймуть у ЄС!
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04.07.2024 14:37 Відповісти
Підняття реальних мінімальних зарплат заморожено до 2028 року особисто Шмигалем.
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04.07.2024 14:38 Відповісти
Зєля нічого про це не знав! 1000% !
Шмигаль все вирішив сам.
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04.07.2024 14:50 Відповісти
де ***** європейських зарплати пенсії де ***** як жити далі що закраїна забирай ***** останні труси.
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04.07.2024 14:38 Відповісти
зелені - це голод,війна , інфляція, корупція, раша.
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04.07.2024 14:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA ну, виборців же попереджали . Але бігборди з Порохом і путіним вкурвлювали нарід, бо "борщовий набір" імені раєвської був у головах замість мізків.
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04.07.2024 14:48 Відповісти
Щоб вижити в ******** умовах треба мати дохід 14 000 грн на одного чоловіка.
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04.07.2024 14:40 Відповісти
Не хотели при Порохе жить в шоколаде, теперь живем в говне.
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04.07.2024 14:40 Відповісти
Ха, епоха БЕДНОСТИ ЗАКОНЧИЛАСЬ.

Зе просто развалит экономику страны.... а дальше посыпятся ... Но виноват будет народ
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04.07.2024 14:40 Відповісти
Вже розвалив, цей тупий викидень мами рімми.
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04.07.2024 14:42 Відповісти
******** та інши розумово недоразвинені шо проголосували за ZE та СН, не чую вашого риготання. Чому не рожте? Воно ж хуже не стало?
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04.07.2024 14:41 Відповісти
Голодомор і холодомор вже реально проступає для тих хто за межою бідності зимою 2024-25 рр.
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04.07.2024 14:42 Відповісти
😢😢😢😢😢
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04.07.2024 14:53 Відповісти
Ціни як в Європі
Закони як в Ізраїлі
Влада як у Північній Кореї
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04.07.2024 14:43 Відповісти
і війна! ти про війну забув.
війна, як ніде більше в світі!

вол де мор = політ смерті.
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04.07.2024 14:54 Відповісти
Конец єпохи бедности 21 апреля 2019 года. Ну и как оно , уже закончилась ?
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04.07.2024 14:44 Відповісти
Вхід до ЄС має бути європейський. І нічого соплі жувати та казки казати про з/п та інші блага. Вас у дорозі годувати не обіцяли.
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04.07.2024 14:47 Відповісти
руцька гомосятина? чи півник із криму? Твоє місце - "Голубий огоньок"
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04.07.2024 15:04 Відповісти
Ніякого відношення це до Європи не має. Це НЛП зелених і параші. Скрізь де треба непопуляпні рішення,здирництво і т.д. - вставляється слово Європа. Мета одна - відвернути від Європи.
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04.07.2024 14:48 Відповісти
В нас і зараз пальне дорожче ніж в східній Європі, а якість гірша. Тепер буде дорожче ніж в західній Європі. Тільки там зарплати мінімум 1500 євро...
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04.07.2024 14:49 Відповісти
с такими темпами скоро все перерядим на велосипеды, или лошадей. Ведь ехать на машину буде роскошью считаться
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04.07.2024 23:25 Відповісти
"Садисти, у всякому разі, небайдужі до страждань своїх жертв." - Наталі Кліффорд Барні

Деіндустріалізація, деєлектрофікація, деградація - три Д принтер збісився
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04.07.2024 14:52 Відповісти
Ну все товары народного потребления и продукты опять подоражают.

Вот заживем наконец то, по европейски .....
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04.07.2024 14:55 Відповісти
Rozenko Pavlo

ЖЕСТЬ! Уряд пропонує три роки (!!) не підвищувати пенсії, виплати людям з інвалідністю, багатодітним, учасникам бойових дій, інвалідам війни, чорнобильцям, іншим!

Особливо цинічно це виглядає після підвищення зарплат держапарату майже на 50%.
На себе коханих вони кошти знайшли!
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04.07.2024 14:57 Відповісти
тільки сьогодні про пенсії
Ситуація з пенсійним забезпеченням критична, ресурсу для підвищення пенсій не вистачає Джерело: https://biz.censor.net/n3498069
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04.07.2024 15:07 Відповісти
В жовтні ціна на газ 12 грн 60 коп без доставки....
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04.07.2024 15:01 Відповісти
Медикаменти подорожають втричі ..вихід один для тих хто має ще право виїзду в Європу-рвати когті і спастись ...
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04.07.2024 15:03 Відповісти
а може в 10 раз подорожчають? чого так скромно - лише в тричі? чи аби випорожнитися тут?
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04.07.2024 15:51 Відповісти
А тим часом Укрнафта вкладає в будівництво своєї електростанції.
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04.07.2024 15:07 Відповісти
слава нашому найвеличнішому лідору!
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04.07.2024 15:08 Відповісти
Вчора був на півночі Іспанії. Ціна на пальне така сама, як і в Україні! Що вони там піднімати зібралися?
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04.07.2024 15:13 Відповісти
ублюдки гетьманцевські!
сьогодні знайомі скинули фото з АЗС ******* ( Словенія) - ДП 1,22 Є це +- 52- 53 грн.
У нас вде по 58 грн. Що піднімати? Куди піднімати.
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04.07.2024 15:28 Відповісти
У 14 році якось не думали, коли Майдан творили.

Ось вона Європа, їжте
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04.07.2024 16:38 Відповісти
підер на швабрі іди нах*й
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04.07.2024 18:47 Відповісти
Україна вже член ЄС......по цінам.
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04.07.2024 18:57 Відповісти
Тот случай, когда мамкины эксперты у власти не придумали ничего лучше для экономического возрождения страны, как просто брить население налогами
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04.07.2024 23:23 Відповісти
ця мезроза зелена разом зі зрадниками куюнами -вирішили добити українців.....це жесть ...скільки ця зелена мерзота ще буде знущатись.скільки ця наволоч буде ще проводити генорцид українців нестерпними і зубожілими умовами життя ....
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05.07.2024 09:58 Відповісти

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