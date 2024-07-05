Торговельна війна між ЄС і Китаєм: Німеччина заблокувала продаж підрозділу Volkswagen через загрозу національній безпеці

Німецький уряд заблокував запланований продаж підрозділу Volkswagen, що займається виробництвом газових турбін, – MAN Energy Solutions – китайській компанії через міркування безпеки.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, рішення прийнято на тлі зростання торгової напруженості між Європейським Союзом і Китаєм.

Міністерство економіки Німеччини може переглядати та зупиняти операції, які, як вважається, мають наслідки для національної безпеки, а Берлін і ЄС намагаються зменшити ризики від економічних зв'язків із Пекіном.

Про запланований продаж німецького бізнесу китайській державній компанії CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co було оголошено в червні 2023 року, проте у вересні MAN Energy Solutions заявила, що уряд має уважно розглянути це питання.

GHGT належить Китайській державній суднобудівній корпорації (CSSC), яка домінує в китайській суднобудівній промисловості., і деякі німецькі політики стурбовані тим, що Китай може використовувати газові турбіни не в цивільних цілях, а для живлення військових кораблів.

Міністерство закордонних справ Китаю під час чергового брифінгу заявило, що виступає проти політизації нормального ділового співробітництва та встановлення "штучних перешкод".

MAN Energy Solutions заявила, що поважає рішення уряду та розпочне структурований процес згортання нової розробки газових турбін.

Торговельна війна

Як повідомлялося, Європейська Комісія оголосила про введення компенсаційних мит на імпорт електромобілів із Китаю.

Єврокомісія застосовуватиме мита для китайських електрокарів BYD у розмірі 17,4%, для Geely – 19,9%, для SAIC – 37,6%. Продукція інших виробників електромобілів, які сприяли розслідуванню, але не надали необхідних зразків, обкладатиметься середнім митом 20,8%. Розмір мита для продукції інших китайських компаній, які відмовилися від співробітництва в ході розслідування, становитиме 37,6%.

До того стало відомо, що Єврокомісія планує запровадити ввізне мито на дешеві товари, куплені в китайських онлайн-магазинах, включно з AliExpress. Це має зупинити сплеск надходження до ЄС товарів із Китаю, які не відповідають стандартам.

У 2023 році до ЄС було імпортовано 2,3 млрд одиниць товарів, вартість яких не перевищує "безмитного порогу" в 150 євро.

Крім цього, імпорт до ЄС товарів, куплених онлайн, зріс більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, перевищивши 350 тис. одиниць у квітні, що дорівнює майже двом доставкам на одне європейське домогосподарство.