На Донеччині внаслідок обстрілу сталася пожежа на одній з підстанцій, – Міненерго

У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу на одній з підстанцій загорілося обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що через це знеструмлювалися інші підстанції та приєднані до них побутові споживачі, а також шахта. Під землею були 33 працівники – їх вивели на поверхню.

Наразі пожежу ліквідовано, всіх споживачів заживлено.

Утім, через кілька годин внаслідок ще одного обстрілу відключилась інша повітряна лінія обленерго. Також знеструмлювалися підстанції, приєднані до них побутові споживачі та шахта. Під землею перебували 27 людей – їх вивели на поверхню.

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.