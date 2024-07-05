В Україні затвердили Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року. Що вона передбачає

В Україні затвердили Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року. Вона сприятиме підвищенню фінансової обізнаності населення України.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Ініціатором розроблення Стратегії виступив Нацбанк, підготовкою документу також займалися представники Міністерства освіти і науки, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації та Державної установи "Офіс з розвитку підприємництва та експорту".

"Необхідність ухвалення фінансових рішень в умовах невизначеності та швидких змін, сучасні складні фінансові продукти, стрімкий прогрес цифровізації фінансового ринку, зростання випадків шахрайства обумовлюють необхідність об'єднання зусиль багатьох сторін для розбудови екосистеми фінансової грамотності в Україні.

Це дасть змогу не лише підвищити рівень фінансової грамотності, а й поглибити фінансову інклюзію населення України. Системна й злагоджена робота сприятиме посиленню фінансової стійкості українців, набуттю навичок ефективного управління особистими, родинними фінансами та фінансами бізнесу за будь-яких умов", – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Зазначається, що втілення Стратегії фінграмотності забезпечить масштабування заходів з підвищення фінансової обізнаності та охоплення ними різноманітних цільових груп.

Якщо в попередні роки у фокусі уваги були діти та молодь – українці з найнижчим рівнем фінансової грамотності, то під час реалізації нової Стратегії фінграмотності додатковий акцент робитиметься на роботі з підприємцями й дорослим населенням, зокрема з ветеранами, внутрішньо переміщеними особами та людьми старшого віку.

П’ять стратегічних цілей Стратегії фінграмотності

Якісна базова фінансова освіта

У межах стратегії заплановані заходи з підвищення фінансової грамотності дошкільнят, школярів та студентів. Передбачено розроблення різноманітних доступних навчальних ресурсів та осучаснення навчальних програм. Також важливим завданням у межах цієї цілі є розбудова спільноти педагогів – експертів з фінансової грамотності, які викладатимуть новий обов’язковий курс "Підприємництво і фінансова грамотність" з 2025 року у 8-х класах та з 2026 року у 9-х класах у всіх школах України.

Відповідальне фінансове життя

Це сприятиме підвищенню фінансової грамотності дорослого населення. В Україні створюватимуться навчальні ресурси для розвитку фінансових компетентностей на різних етапах життя, для ефективного управління особистими фінансами в кризових умовах, для підвищення обізнаності про економіку, фінансові продукти, права та обов'язки споживачів фінансових послуг.

Фінансово обізнані підприємці

В Україні вперше запроваджується комплексний підхід до підвищення фінансової обізнаності підприємців. Тому одним із першочергових завдань у межах реалізації цілі є розроблення рамки фінансових компетентностей підприємців України.

Також заплановані заходи зі зростання обізнаності підприємців-початківців та представників малого бізнесу про фінансові послуги та про інструменти ринків капіталу, обачне використання яких сприятиме розвитку бізнесу.

Просунута цифрова фінансова грамотність

У межах Стратегії заплановано розроблення навчальних матеріалів та проведення заходів, щоб підвищити обізнаність про цифрові фінансові послуги, платіжну безпеку та захист від кібершахрайства.

Особлива увага приділятиметься розвитку інтерактивних цифрових інструментів вдосконалення фінансових компетентностей.

Сприятлива екосистема для розвитку фінансової грамотності

Зокрема, йдеться про розвиток екосистеми фінансової грамотності в Україні, налагодження співпраці як всередині країни, так із представниками міжнародних організацій та інших країн.

У дорожній карті Стратегії фінграмотності за першими чотирма цілями передбачений моніторинг рівня фінансової грамотності різних цільових груп та проведення опитувань.

Отримані результати будуть основою для якісного оновлення документа та врахування поточних тенденцій і актуальних потреб.