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Новини
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"Укрнафта" почала буріння нової свердловини глибиною 2,7 кілометра

"Укрнафта" розпочала буріння нової розвідувальної свердловини на Заході України. Її проєктна глибина становить 2 754 метри.

Про це повідомив голова компанії Сергій Корецький у Facebook.

"Планується, що нова свердловина розкриє продуктивні пласти менілітових відкладів. Прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн на добу", – зазначив він.

Як додав Корецький, роботи виконуються власним верстатом силами структурної одиниці "Укрнафта Буріння".

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Як повідомлялося, "Укрнафта" розпочинає роботи по зведенню двох нафтових свердловин, які разом даватимуть понад 100 тонн нафти на добу. Кожна із них – завглибшки 4,5 кілометра. 

Автор: 

нафта (4852) свердловина (107) Укрнафта (861) Сергій Корецький (16)


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Зрозуміло бажання порадувати народ, але, з огляду на безпеку, може варто було б стриматись? На один з об'єктів газодобувної системи на Полтавщині нещодавно вже прилетіло.
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05.07.2024 13:15 Відповісти
Та викладайте вже зразу і точні координати, щоб на другий день прилетіло.
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05.07.2024 14:00 Відповісти
Буріть собі тихенько.
Добуріть до кацапських запасів і качайте звідти.
Мовчки.
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05.07.2024 14:52 Відповісти
Мажет координаты или ермак передает по своей сети?
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05.07.2024 21:35 Відповісти

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