"Укрнафта" почала буріння нової свердловини глибиною 2,7 кілометра

"Укрнафта" розпочала буріння нової розвідувальної свердловини на Заході України. Її проєктна глибина становить 2 754 метри.

Про це повідомив голова компанії Сергій Корецький у Facebook.

"Планується, що нова свердловина розкриє продуктивні пласти менілітових відкладів. Прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн на добу", – зазначив він.

Як додав Корецький, роботи виконуються власним верстатом силами структурної одиниці "Укрнафта Буріння".

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Як повідомлялося, "Укрнафта" розпочинає роботи по зведенню двох нафтових свердловин, які разом даватимуть понад 100 тонн нафти на добу. Кожна із них – завглибшки 4,5 кілометра.