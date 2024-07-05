Окупований Бердянськ залишився без світла та води

Через перепади напруги усі мікрорайони тимчасово окупованого Бердянська (Запорізька область) залишилися без світла та водопостачання.

Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.

"Окупанти повідомляють, що сьогодні стався перепад напруги, що спричинив зупинку насосної станції першого і другого підйому. Вийшов з ладу високовольтний осередок на одній зі станцій. Наразі всі мікрорайони міста залишилися без води і світла. Поступово зникає інтернет та мобільний звʼязок", – зазначила вона.

Як зазначає чиновниця, місцеві жителі обурені ситуацією – ні причин, ні термінів вирішення ситуації окупанти не повідомляють.

За словами Галіциної, бердянці обговорюють, що комунальний колапс триватиме щонайменше декілька днів, бо генератори загарбники покрали і самі не знають як вирішити цю проблему.

Як повідомлялося, окупанти намагаються вивезти вкрадене зерно з Бердянська.

Нагадаємо, місто Бердянськ, що в Запорізькій області, перебуває під окупацією з 27 лютого 2022 року.