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Новини
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Зобов’язання імпортувати 80% електроенергії веде до зменшення виробництва, потрібне компромісне рішення, – "Метінвест"

метінвест

Зобов’язання імпортувати 80% електроенергії, яке уряд поклав на бізнес, призведе до зниження виробництва та зупинок підприємств, адже ціна такої електроенергії дуже висока. Тому має бути напрацьоване компромісне рішення, яке допоможе промисловості вистояти та продовжувати наповнювати бюджет.

Про це заявив директор департаменту стратегічних закупівель сировини та енергетичних ресурсів компанії Метінвест Максим Журавльов під час робочої наради, яку організувала Федерація роботодавців України.

"Ми працюємо на міжнародних ринках з дуже високою конкуренцією, де собівартість і логістика – ключові фактори, які дозволяють нам або бути успішними, або взагалі залишити їх і знижувати наше виробництво. На жаль, логістика зараз дуже дорога. Тепер же значно зростає і собівартість – адже у собівартості в нашому ГЗК-секторі більше 40% займає електроенергія", – пояснив Журавльов.

За його словами, рішення уряду про збільшення частки імпорту з 50% до 80% стало для промисловості "холодним душем", адже воно не було прокомуніковане з бізнесом, а відповідно – підприємства не включили його до своїх інвестиційних програм.

"Ми намагаємося планувати нашу роботу на якісь довгострокові періоди. І ми закладали в свою історію собівартість електроенергії, виходячи з 30-ти, потім 50%. Зараз, коли постанову поміняли і змусили нас імпортувати вже 80%, наше виробництво, на жаль, стає збитковим. Виробляти продукцію з мінусовим значенням неможливо. Тому, безумовно, така вартість електроенергії і такі постанови призводять до того, що ми, на жаль, будемо просто зупинятися", – наголосив Журавльов.

Він зауважив, що через скорочення виробництва будуть скорочуватися також і надходження до бюджету, тому дуже важливо знайти компроміс.

"Повернення до імпорту 50% електроенергії було би зараз компромісним рішенням з точки зору існування як енергосистеми України, так і ГЗК і металургійного бізнесу в Україні. Також, безумовно, нам дуже хотілося б управляти процесами планування – тому історія з викупом перетину на більш довгострокові періоди дуже важлива для нас", – резюмував Журавльов.

Нагадаємо, днями ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) закликало український уряд переглянути норму з імпорту не менше 80% електроенергії: подальше виробництво стає збитковим, а конкурентоспроможність на глобальному ринку знижується. Якщо ця норма не буде зменшена, підприємство буде змушене скоротити виробництво та відправити у простій 1200 своїх працівників.

Автор: 

електроенергія (4289) Метінвест (780) Новини компаній (3421)


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Топ коментарі
+7
Давайте скинемось Ахметову на нові ТЕЦ)))
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05.07.2024 14:40 Відповісти
+6
У криворізькому клованському технікуму не викладали фізики. Мабуть йому якось треба на пальцях пояснити що коли не має світла то не тільки лампи не світяться, а ще йпраски не працюють, холодильники та інші «магічні» пристрої.
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05.07.2024 14:47 Відповісти
+4
Задушить экономику это и есть задача гетьмановича и его агентуры,купи на западе электрику плюс заплати растаможку,акциз и пдв и спокойно подавай на банкротство.
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05.07.2024 14:43 Відповісти
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05.07.2024 14:38 Відповісти
У криворізькому клованському технікуму не викладали фізики. Мабуть йому якось треба на пальцях пояснити що коли не має світла то не тільки лампи не світяться, а ще йпраски не працюють, холодильники та інші «магічні» пристрої.
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05.07.2024 14:47 Відповісти
Тут в іншому питання - взимку 2022-2023 мобільні оператори звітували, що поставили батареї на свої базові станції, щоб при відключенні світла мобільний зв'язок лишався.

І дійсно, на початку 2023 в мене мобільний нет під час відключень тягнув непогано. Зараз тягне ЗНАЧНО ГІРШЕ! Із весни 2023 по весну 2024 відключень не було, тому навряд чи батареї вирпрацювали свій ресурс... Що сталося тоді?
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05.07.2024 15:02 Відповісти
залежить від того що вони тоді вкупили і якій кількості ... якщо АКБ купили самий дешевий китайській шлак + без запасу по ємності то вони могли за цих 1,5 року деградувати !!!
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05.07.2024 15:16 Відповісти
Деградація була б, якби було багато циклів заряд-розряд. Якщо вона просто там стоїть і не використовується, то навіть галіма батарея довше прожила б...
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05.07.2024 15:46 Відповісти
Ви неправі. Свинцевий АК в резерві за рік здихає.
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05.07.2024 16:15 Відповісти
Давайте скинемось Ахметову на нові ТЕЦ)))
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05.07.2024 14:40 Відповісти
Нахуана Ахмєтову нові ТЕЦ?
Скидатись треба на імпортну електроенергію.
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05.07.2024 14:43 Відповісти
Тобі страшно, Рінатик?
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05.07.2024 14:53 Відповісти
Ще чого. Йому і так подарунків попередники зробили купу.)
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05.07.2024 14:47 Відповісти
теля ти, скоро сидітимеш без світла по 3 доби! тоді скинешся ахметову не тільки на ТЕЦ, але й на майбахи з ролексами, аби мати змогу посидіти при світлі
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05.07.2024 14:48 Відповісти
Тобто, без Ахметова тут не обійтися, треба йому скинутись. А ті хто проти - телята) Так ти вважаєш?
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05.07.2024 14:55 Відповісти
так вже скидаємось, зебіли вже 2 рази під час війни підняли ціну на електрику з 1,60 до 4,32 !!! а конкурентів на ринок проолігархічна зе-банда не випускає навітіть по при те що ТЕНС/ТЕЦ ахіметки кацапи рознесли вщент



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05.07.2024 14:58 Відповісти
Не сумнівайтесаь, ахмєтка пртолуче зиск зі всього що можливо чи неможливо. Його крокоділячи сльози- це просто їзда по ушам зеленого лохторату. Сіроти, бл...., казанськи.
Ось почитайте цю душевненьку статтю, і не жалійте цього виродка ахметку, він с зеленими мразотами на цій електроенергії заробив добрячи ********* грошей.

На прикінці статті непогано про це написано. І, маю зауважити, що писав це не порохобот, а такі сімпатик *******

https://enovosty.com/ekonomika/full/0806-chem-menshe-energetiki-tem-dorozhe-kilovatt-chas-a-za-kulisami-cinichnaya-draka-za-finansovye-potoki
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05.07.2024 15:06 Відповісти
Задушить экономику это и есть задача гетьмановича и его агентуры,купи на западе электрику плюс заплати растаможку,акциз и пдв и спокойно подавай на банкротство.
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05.07.2024 14:43 Відповісти
Так може починати з алігархичних заводіків.Один тікі нікополький феросплавний завод гопніка коомойши використовує за добу як усі область.А жидовсько-совковий бандюк жодної копійки не плати в бюджет.Налоги платють тіки лохи,як і його кишенькова буратінка-Зеленський з свойм бидлячим "кварталом".
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05.07.2024 14:51 Відповісти
Він стоїть. Як у вовка на морозі.
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05.07.2024 16:18 Відповісти
Сьогодні потрібно зробити жорсткий аудит скільки електроенергії виробляється в Україні і хто її споживає і в якій кількості. В Україні масово енергію споживають кріптоферми, застарілі ахметовські, та інших упрів в Україні енергоємні підприємства, які не дають в Україні абсолютно ніякої користі, та й зелена влада на мою думку все робить, щоб знищити нас на зовнішніх і внутрішніх фронтах. Я вже не говорю про подяки Шольца за експорт електроенергії в Європу. Але аудиту від цієї влади ми не дочекаємося, бо вона працює проти України.
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05.07.2024 15:34 Відповісти
"Ми працюємо на міжнародних ринках з дуже високою конкуренцією, де собівартість і логістика - ключові фактори"
А інші учасники міжнародних ринків за якою ціною купують електроенергію? І яку зарплату платять своїм працівникам? Так що не треба тут про конкуренцію...
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05.07.2024 15:49 Відповісти

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