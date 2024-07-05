Зобов’язання імпортувати 80% електроенергії веде до зменшення виробництва, потрібне компромісне рішення, – "Метінвест"

Зобов’язання імпортувати 80% електроенергії, яке уряд поклав на бізнес, призведе до зниження виробництва та зупинок підприємств, адже ціна такої електроенергії дуже висока. Тому має бути напрацьоване компромісне рішення, яке допоможе промисловості вистояти та продовжувати наповнювати бюджет.

Про це заявив директор департаменту стратегічних закупівель сировини та енергетичних ресурсів компанії Метінвест Максим Журавльов під час робочої наради, яку організувала Федерація роботодавців України.

"Ми працюємо на міжнародних ринках з дуже високою конкуренцією, де собівартість і логістика – ключові фактори, які дозволяють нам або бути успішними, або взагалі залишити їх і знижувати наше виробництво. На жаль, логістика зараз дуже дорога. Тепер же значно зростає і собівартість – адже у собівартості в нашому ГЗК-секторі більше 40% займає електроенергія", – пояснив Журавльов.

За його словами, рішення уряду про збільшення частки імпорту з 50% до 80% стало для промисловості "холодним душем", адже воно не було прокомуніковане з бізнесом, а відповідно – підприємства не включили його до своїх інвестиційних програм.

"Ми намагаємося планувати нашу роботу на якісь довгострокові періоди. І ми закладали в свою історію собівартість електроенергії, виходячи з 30-ти, потім 50%. Зараз, коли постанову поміняли і змусили нас імпортувати вже 80%, наше виробництво, на жаль, стає збитковим. Виробляти продукцію з мінусовим значенням неможливо. Тому, безумовно, така вартість електроенергії і такі постанови призводять до того, що ми, на жаль, будемо просто зупинятися", – наголосив Журавльов.

Він зауважив, що через скорочення виробництва будуть скорочуватися також і надходження до бюджету, тому дуже важливо знайти компроміс.

"Повернення до імпорту 50% електроенергії було би зараз компромісним рішенням з точки зору існування як енергосистеми України, так і ГЗК і металургійного бізнесу в Україні. Також, безумовно, нам дуже хотілося б управляти процесами планування – тому історія з викупом перетину на більш довгострокові періоди дуже важлива для нас", – резюмував Журавльов.

Нагадаємо, днями ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) закликало український уряд переглянути норму з імпорту не менше 80% електроенергії: подальше виробництво стає збитковим, а конкурентоспроможність на глобальному ринку знижується. Якщо ця норма не буде зменшена, підприємство буде змушене скоротити виробництво та відправити у простій 1200 своїх працівників.