Фонд держмайна виставив на продаж інститут у Львові за 500 тисяч гривень. Під час торгів ціна зросла у 32 рази

У п’ятницю, 5 липня, відбувся онлайн-аукціон з приватизації "Львівського державного інституту проектування комунального будівництва "Львівдіпрокомунбуд". Ціна активу зросла майже у 32 рази: зі стартових 504,6 тис. грн до переможних 16 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Зазначається, що торги проходили у в системі "Прозорро.Продажі". У них взяли учать п’ять потенційних інвесторів.

Новий власник отримає майновий комплекс площею 899,2 кв. м. До нього входять шість об’єктів нерухомого та 39 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка тощо). Також є два транспортних засоби.

У Фонді додали, що "Львівдіпрокомунбуд" не має простроченої кредиторської заборгованості. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.

Тепер покупець має 20 робочих днів на сплату запропонованої вартості.

Власнику необхідно дотримуватися умов продажу, зокрема погасити заборгованості та не звільняти працівників протягом шести місяців.

Як повідомлялося, Фонд держмайна виставив на продаж прибуткове підприємство з виробництва протезів у Дніпрі за 115 мільйонів