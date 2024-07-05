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Новини
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Фонд держмайна виставив на продаж інститут у Львові за 500 тисяч гривень. Під час торгів ціна зросла у 32 рази

Львівдіпрокомунбуд

У п’ятницю, 5 липня, відбувся онлайн-аукціон з приватизації "Львівського державного інституту проектування комунального будівництва "Львівдіпрокомунбуд". Ціна активу зросла майже у 32 рази: зі стартових 504,6 тис. грн до переможних 16 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Зазначається, що торги проходили у в системі "Прозорро.Продажі". У них взяли учать п’ять потенційних інвесторів.

Новий власник отримає майновий комплекс площею 899,2 кв. м. До нього входять шість об’єктів нерухомого та 39 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка тощо). Також є два транспортних засоби.

У Фонді додали, що "Львівдіпрокомунбуд" не має простроченої кредиторської заборгованості. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.

Тепер покупець має 20 робочих днів на сплату запропонованої вартості.

Власнику необхідно дотримуватися умов продажу, зокрема погасити заборгованості та не звільняти працівників протягом шести місяців.

Як повідомлялося, Фонд держмайна виставив на продаж прибуткове підприємство з виробництва протезів у Дніпрі за 115 мільйонів

Автор: 

аукціон (1349) приватизація (1358) ФДМУ (1374)


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Топ коментарі
+6
10 000$ в Львові? Це там де квартири коштують по 200-400 000$? Якщо зелену шваль не розстріляти ми приречені всі тікати в інші країни
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05.07.2024 19:53 Відповісти
+5
А гарно вміє оцінювати активи фонд держмайна. Кваліфікаця просто зашкалює (зашкварює)!
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05.07.2024 19:36 Відповісти
+3
350 тисяч за 6 обєктів площею 900 кв.м це ніщо для Львова з його цінами на землю, в першу чергу.
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05.07.2024 20:21 Відповісти
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А гарно вміє оцінювати активи фонд держмайна. Кваліфікаця просто зашкалює (зашкварює)!
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05.07.2024 19:36 Відповісти
Та й продали "прозоро" 900 кв.м з авто, ******* і технікою аж за 400 тис зелених - це цілих чотири одно (дво) - кімнатних квартири у Львові.
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05.07.2024 22:53 Відповісти
це піздець люди
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05.07.2024 19:49 Відповісти
10 000$ в Львові? Це там де квартири коштують по 200-400 000$? Якщо зелену шваль не розстріляти ми приречені всі тікати в інші країни
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05.07.2024 19:53 Відповісти
16 млн грн. це вже в вас 10 000$ ? 😁
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05.07.2024 20:07 Відповісти
350 тисяч за 6 обєктів площею 900 кв.м це ніщо для Львова з його цінами на землю, в першу чергу.
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05.07.2024 20:21 Відповісти
А що у ФДМ , довбики?????@@@.
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05.07.2024 20:15 Відповісти
Добойоби продали діючий бізнес по ціні примішення в 434$ за квадрат без вартості техніки.

Зелену шелупонь рвати на частини треба! Виродки які знищують Україну!
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05.07.2024 21:45 Відповісти
Львів і область ще з горбачовської перебудови були самими продажними в Україні .
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05.07.2024 22:08 Відповісти
Первый откажется, скорее всего выкупит арендатор ПРИВАТНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА ПРАВА", вторая цена. 12 млн.
Опосредованно шли вместе, во втором раунде поставили максимум, чтобы никто не купил. А реально покупает арендатор. Общага типа не продаётся. А может все откажутся, и на вторых торгах договорятся. Заниженная оценка, по остаточной стоимости. Такая лазейка у гос майна. Полный бред. Описание майна среди фото https://prozorro.sale/auction/SPE001-UA-20240612-20352/
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05.07.2024 23:33 Відповісти

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