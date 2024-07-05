Вкрав 260 мільйонів і уник тюрми: Суд затвердив угоду брата Каськіва з прокурорами

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором та шістьма обвинуваченими у справі про заволодіння коштами Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами на загальну суму 259,2 млн грн.

Завдяки цьому всі шість підозрюваних, яких звинувачували у заволодінні коштами держпідприємства в особливо великому розмірі та їх легалізації, уникли покарання у вигляді позбавлення волі, свідчить повідомлення пресслужби ВАКС.

Водночас обвинувачені упродовж 6 місяців з моменту затвердження судом угод про визнання винуватості мають відшкодувати збитки у сумі 259,2 млн грн до державного бюджету.

У повідомленні не вказані прізвища підозрюваних. За даними видання "Слово і діло", угоду зі слідством уклали брат колишнього голови Держінвестпроєкту Владислава Каськіва Олександр, ексзаступник голови Держінвестпроєкту Сергій Шут, ексдиректор Держінвесткомпанії Юрій Лутак, ексголова відділу кредитування та інвестицій Держінвесткомпанії Андрій Леміш, директор фірми "Торговий дім "Борисфен" Андрій Стельмах і двоюрідний брат Каськіва Олександра Матковський.

Ще четверо обвинувачених у цій справі – Сергій Лідов, Сергій Моісеєнко, Руслан Усов і Вадим Бей наразі служать у Силах оборони України. Бей наразі в статусі зниклого безвісті.

У підсумку, відповідно до укладеної з прокурором САП угоди, суд затвердив покарання для Олександра Каськіва та Сергія Шута у вигляді штрафу у розмірі 850 000 грн, для Олександра Матковського – на 400 010 грн; для Юрія Лутака та Андрія Леміша – по 200 600 грн. Водночас Андрія Стельмаха засудили до 5 років умовного позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

Суд взяв до уваги, що брат Каськіва та Шут пообіцяли протягом 1 місяця перерахувати на потреби Збройних сил України по 1,65 млн грн кожен. До цього вони вже перерахували по 2,5 млн грн кожен. Ще один обвинувачений добровільно перерахував 200 тисяч грн на ЗСУ. Решта обвинувачених погодилися перерахувати всю суму внесеної за них застави у розмірі 4,64 млн грн на підтримку ЗСУ.

Крім того, на підставі угоди 507 земельних ділянок та один об'єкт нерухомості передали Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) для продажу. Отримані гроші будуть перераховані на підтримку ЗСУ. Ще 202 земельні ділянки передані державі в порядку спеціальної конфіскації.

У чому звинувачували брата Каськіва?

Як повідомлялося, у травні 2021 року НАБУ повідомило про підозру рідному братові Каськіва у створенні злочинної організації та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. ВАКС вирішив судити його заочно.

За даними слідства, у 2012-2014 роках "Державна інвестиційна компанія", яка знаходилася у сфері управління "Держінвестпроекту" надала позики у розмірі 259,2 млн грн двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022". Ці компанії мали ознаки фіктивності та були підконтрольні керівництву "Держінвестпроекту". Відповідальним за реалізацію проектів був Владислав Каськів, який у 2010-2014 роках очолював Держінвестпроект.

Отримані кошти ці структури перераховували іншим компаніям-нерезидентам. Наприкінці ланцюга кошти опинилися на рахунках іноземних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат Каськіва.

Пізніше ці кіпрські компанії придбали частки у статутних капіталах українських ТОВ, протягом 2013-2015 років скупили у громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 га.

У липні 2020 року на зазначені земельні ділянки за клопотанням НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) наклав арешт.

Сам Владислав Каськів після втечі Віктора Януковича втік до Панами. Пізніше його було затримано, у 2017 році він повернувся в Україну в рамках екстрадиції у справі про розкрадання державних коштів під час розміщення зовнішньої реклами на суму 7,46 млн грн. За словами на той час генпрокурора Юрія Луценка, Каськів повністю сплатив усю суму. Справа досі розглядається у суді. При цьому погоджені Генпрокуратурою умови екстрадиції передбчали, що українські правоохоронці не мають права повідомляти йому про підозру в інших справах без погодження Панами. Тому НАБУ та САП поки що не можуть йому повідомити про підозру, незважаючи на зібрану доказову базу.

У 2020 році Каськів пройшов під шостим номером до Закарпатської облради від партії "Опозиційна платформа – За життя!", політраду якої очолював Віктор Медведчук.