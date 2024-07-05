Велика Британія вперше вирішила конфіскувати гроші російського олігарха

Британське національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) вперше звернулося до суду з проханням назавжди арештувати кошти російського олігарха, стверджуючи, що вони є "доходами, одержаними злочинним шляхом" через те, що бізнесмен проводив грошові операції з порушенням санкційного режиму.

Про це повідомила Міжнародна мережа журналістів-розслідувачів (OCCRP).

Агентство 1 травня подало заявку на конфіскацію 1,1 млн британських фунтів стерлінгів ($1,4 млн) у Петра Авена, мільярдера, який, на думку Лондона, "брав участь у підтримці уряду Росії", що розв'язав війну проти України.

Гроші були заморожені після того, як Сполучене Королівство запровадило санкції проти Авена в 2022 році. NCA вважає, що наразі воно зібрало достатньо доказів, щоб довести, що кошти отримані злочинним шляхом – у випадку російського олігарха це переведення грошей для уникнення санкцій.

Розпочате потім NCA розслідування показало, що гроші Авена (1,5 млн фунтів) зберігали для нього Стівен Гейтер, який діяв як його представник, і дружина бізнесмена Єкатеріна Козіна.

"Законодавство не дозволяє конфіскацію санкційних активів лише тому, що особа піддана санкціям. Арешт активів буде практичним лише тоді, коли злочинна діяльність може бути пов’язана з цими активами", – заявив речник NCA Стюарт Хедлі.

За словами старшої юридичної дослідниці правозахисної групи Spotlight on Corruption Хелен Тейлор, звернення до Вестмінстерського магістратського суду є прецедентом.

"Спроба NCA перейти від тимчасового заморожування до остаточного арешту цих активів є першою спробою влади Сполученого Королівства переслідувати готівку, яку підозрюють у переміщенні з порушенням санкцій Росії", – сказала вона.

Через свого адвоката Авен відмовився відповідати на запитання про заяву NCA про конфіскацію майна.

Якщо NCA вдасться переконати суд назавжди арештувати гроші Авена, перемога буде швидше символічною, ніж суттєвою, враховуючи ступінь його багатства.

"Незважаючи на те, що ці 1,1 млн фунтів стерлінгів є невеликою дрібницею для олігарха-мільярдера, наполегливість NCA у переслідуванні цих коштів надсилає важливий сигнал про те, що ухилення від санкцій не буде безкарним", – зауважила Тейлор.

Як повідомлялося, в квітні цього року суд Європейського Союзу погодився з тим, що причини для включення російських олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена у санкційні списки були недостатньо обґрунтованими.

Під час судового розгляду бізнесмени наполягали, що докази, надані Радою ЄС, є ненадійними і не заслуговують на довіру. Суд ЄС погодився з тим, що причини для включення бізнесменів у списки санкцій були недостатньо обґрунтованими, і, крім зняття санкцій, зобов'язав Раду ЄС сплатити судові витрати.

Нагадаємо, співзасновники російської "Альфа-груп" Пьотр Авєн, Михайло Фрідман, Гєрман Хан і Олексій Кузьмічов потрапили під санкції ЄС і Великої Британії в березні 2022 року. У серпні 2023 року їх включив до свого санкційного списку Мінфін США.

Також у серпні 2023 року Бюро економічної безпеки повідомило про підозру Фрідману у справі про відмивання 100 млн грн через колишній "Альфа-Банк".

У вересні СБУ повідомила про ще одну підозру Фрідману. За даним слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ Фрідман профінансував декілька військових заводів країни-агресора на 2 мільярди рублів. Крім того, страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.