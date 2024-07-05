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На Лазуровому узбережжі Франції затримали банду рекетирів з України. ФОТОрепортаж

У Франції затримали банду рекетирів

Українські правоохоронці в рамках спільної операції з французькими колегами затримали учасників злочинної організації – так званої банди "Залютинських", включно з її лідером.

В рамках міжнародного співробітництва за допомогою каналів Європолу правоохоронці встановили, що злочинна організація причетна до низки злочинів в Україні, а після початку повномасштабного вторгнення почала провадити злочинну діяльність також на півдні Франції, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

За даними слідства, в Україні учасники банди діяли на територіях Київської та Харківської областей.

"Вони причетні до вимагання коштів, готування до розбійного нападу із проникненням у житло, з метою заволодіння грошима та коштовностями. Також члени ОЗГ змушували громадян переписувати майно або свої частки в бізнесі на інших осіб. Створювали для підприємців нестерпні умови ведення бізнесу, а потім пропонували вирішувати ці проблеми за окрему плату", – зазначається у повідомленні Офісу генпрокурора.

У Франції затримали банду рекетирів "Залютинських" з України

В ході документування учасників банди "Залютинських" українські правоохоронці встановили, що після лютого 2022 року її члени переорієнтували свою діяльність за межі країни.

"На півдні Франції упродовж 2023-2024 років фігуранти незаконно заволоділи автівками, скоїли підпал транспортного засобу, напади на громадян, викрадення майна тощо. Серед потерпілих є громадяни Франції та України", – уточнили в Офісі генпрокурора.

У Франції затримали банду рекетирів "Залютинських" з України

За погодженням з органами юстиції Французької Республіки та за підтримки Європолу у червні 2024 року на території Франції та України правоохоронці разом з Французькою Жандармерією провели спільні заходи з метою знешкодження діяльності злочинної організації. Наразі затримано лідера злочинної організації та його спільника.

У Франції затримали банду рекетирів "Залютинських" з України
За результатами обшуків правоохоронці вилучили у них грошові кошти, мобільні телефони, коштовні речі та інші предмети, які вони могли використовувати у злочинній діяльності.

В Офісі генпрокурора додали, що затриманим у Франції фігурантам обрані запобіжні заходи.

У Франції затримали банду рекетирів "Залютинських" з України

Водночас правоохоронці також провели обшуки у причетних до діяльності банди осіб на території України. У них вилучено зброю, грошові кошти, пристрої для стеження за транспортними засобами, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи.

У Франції затримали банду рекетирів "Залютинських" з України

"Отримані за результатами слідчих дій докази їх протиправної діяльності будуть передані компетентним органам Французької Республіки в рамках міжнародної правової допомоги. Досудове розслідування триває", – додали в Офісі генпрокурора.

Автор: 

Нацполіція (518) рекет (5) Франція (657) Офіс Генпрокурора (458)


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05.07.2024 16:36 Відповісти
Фух...Слава богу что задержали.Там же где то недалеко расквартирован батальон "Монако".Ну теперь то они в безопасности.
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05.07.2024 19:00 Відповісти
Та да, з французами не домовишся, довелось і в Україні їх брати.
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06.07.2024 00:37 Відповісти

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