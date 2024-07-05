Мін’юст подав позов про конфіскацію компаній і коштів Медведчука та його дружини

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції у вигляді стягнення майна на користь держави до підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Про це йдеться в повідомленні Мін'юсту.

"До стягнення Міністерством юстиції заявлено майно, яким Медведчук В.В. та Марченко О.М. володіють прямо та опосередковано (через фізичних та юридичних осіб)", – сказано в повідомленні.

Зокрема, йдеться про наступне:

рухоме майно (24 автомобіля, 2 повітряних судна (літак Gulfstream G650, гвинтокрил Bell-427), 1 прогулянкове судно (типу Azimut benetti spa, назва судна – "Романс 1"),

нерухоме майно (більше 20 об'єктів),

корпоративні права 22 юридичних осіб (обленерго, телеканали тощо),

майнові права на вісім торгівельних марок,

грошові кошти Медведчука та Марченко (в еквіваленті близько 1,9 млн грн),

більше 1000 одиниць історико-культурних та матеріальних цінностей (годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер'єру, залізничний вагон-ресторан із меблями).

У квітні 2022 року Личаківський райсуд Львова за поданням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора заарештував 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Серед заарештованого – 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць і моторна яхта. Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Медведчук або його дружина.

У червні 2022 року рішенням того самого суду було заарештовано 279 картин, статуетки, посуд і залізничний вагон-ресторан, виявлені під час обшуку 7 червня в маєтку Медведчука.

Нагадаємо, Медведчука затримали 12 квітня 2022 року після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

21 вересня 2022 року в межах обміну з Росією вдалося звільнити 215 українських військових, серед них і 10 іноземців. Москві натомість віддали Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.