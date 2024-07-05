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Новини
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Мін’юст подав позов про конфіскацію компаній і коштів Медведчука та його дружини

медведчук,марченко

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції у вигляді стягнення майна на користь держави до підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Про це йдеться в повідомленні Мін'юсту.

"До стягнення Міністерством юстиції заявлено майно, яким Медведчук В.В. та Марченко О.М. володіють прямо та опосередковано (через фізичних та юридичних осіб)", – сказано в повідомленні.

Зокрема, йдеться про наступне:

  • рухоме майно (24 автомобіля, 2 повітряних судна (літак Gulfstream G650, гвинтокрил Bell-427), 1 прогулянкове судно (типу Azimut benetti spa, назва судна – "Романс 1"),
  • нерухоме майно (більше 20 об'єктів),
  • корпоративні права 22 юридичних осіб (обленерго, телеканали тощо),
  • майнові права на вісім торгівельних марок,
  • грошові кошти Медведчука та Марченко (в еквіваленті близько 1,9 млн грн),
  • більше 1000 одиниць історико-культурних та матеріальних цінностей (годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер'єру, залізничний вагон-ресторан із меблями).

У квітні 2022 року Личаківський райсуд Львова за поданням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора заарештував 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Серед заарештованого – 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць і моторна яхта. Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Медведчук або його дружина.

У червні 2022 року рішенням того самого суду було заарештовано 279 картин, статуетки, посуд і залізничний вагон-ресторан, виявлені під час обшуку 7 червня в маєтку Медведчука.

Нагадаємо, Медведчука затримали 12 квітня 2022 року після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

21 вересня 2022 року в межах обміну з Росією вдалося звільнити 215 українських військових, серед них і 10 іноземців. Москві натомість віддали Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Автор: 

Медведчук Віктор (360) Мін’юст (637) Марченко Оксана (41) арешт майна (117) Антикорупційний суд ВАКС (750)


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Топ коментарі
+5
Щось забагато часу знадобилося мінюсту для цього. Чи може спочатку дали вивести все по максимуму, а тепер конфіскують якісь копійки.
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05.07.2024 18:19 Відповісти
+2
А були часи, коли вони за попередника розцвітали і по країні літали, на своїх літачках. Які добрі в них були часи за цьго попередника....
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05.07.2024 18:16 Відповісти
+1
У малого бизнеса уже через месяц все отбирают,если посмел не заплатить хабаря податковой,а у держзрадника майно уже больше года без движения надежно охраняют,ждут когда хозяин вернется наверное.
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05.07.2024 18:57 Відповісти
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Родзинки спасли, а все інше-забирайте....
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05.07.2024 18:05 Відповісти
А були часи, коли вони за попередника розцвітали і по країні літали, на своїх літачках. Які добрі в них були часи за цьго попередника....
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05.07.2024 18:16 Відповісти
Х-Фактор.
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05.07.2024 18:19 Відповісти
Щось забагато часу знадобилося мінюсту для цього. Чи може спочатку дали вивести все по максимуму, а тепер конфіскують якісь копійки.
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05.07.2024 18:19 Відповісти
Не висести, а ефективним менеджерам все що цінніше дали ********, ну а решта охлосу.
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05.07.2024 18:44 Відповісти
Даремно часу не гаяли...
Частину активів Медведчука переписали на людину з оточення Татарова

https://tsn.ua/********/chastinu-aktiviv-medvedchuka-perepisali-na-lyudinu-z-otochennya-tatarova-podrobici-2408326.html
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05.07.2024 19:32 Відповісти
Шо?И золотой вагон-ресторан у паломницы отберут?Где же они столоваться будут?
Впоминается Митбол

Ожидаем выступления четы Медведчуков с той же просьбой.
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05.07.2024 18:50 Відповісти
У малого бизнеса уже через месяц все отбирают,если посмел не заплатить хабаря податковой,а у держзрадника майно уже больше года без движения надежно охраняют,ждут когда хозяин вернется наверное.
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05.07.2024 18:57 Відповісти
Не пройшло і пів року
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05.07.2024 19:27 Відповісти
Дерьмак все сладкие активы отжал для себя, а именно долю Медведчука в застройщике Энсо на своего бизнес партнера Колюбаева
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06.07.2024 05:04 Відповісти

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