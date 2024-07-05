Банк "Львів" першим серед українських банків залучив іноземного інвестора з початку війни

Нідерландський фонд Good Growth Fund (DGGF), керований консорціумом Triple Jump та PwC від імені уряду Нідерландів, стає акціонером банку "Львів". Обсяг капіталу, інвестованого фондом, становить 4,5 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Зазначається, що це вперше з початку повномасштабної війни іноземний інвестор звернувся до Національного банку України та отримав дозвіл на істотну участь в капіталі.

Загальний приріст капіталу банку "Львів" склав 5,5 млн євро. Окрім DGGF, ще 1 мілн євро вніс найбільший поточний акціонер банку, швейцарська компанія responsAbility Participations, яка є провідною компанією з управління активами та спеціалізується на приватних ринкових інвестиціях, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку ООН.

DGGF (Dutch Good Growth Fund) – це нідерландський державний інвестиційний фонд, відіграє важливу роль у розвитку фінансового сектору шляхом підтримки фондів та фінансових установ, які обслуговують малі та середні підприємства в економіках зростаючих і вразливих ринків по всьому світу.

Зараз фонд працює в понад 70 країнах, інвестує в понад 50 проектів та залучив майже 400 мільйонів євро капіталу.

Банк "Львів" – це банк для малого та середнього бізнесу на заході України. На кінець 2023 року посідав 30 місце (з 64 банків) за своїми активами, які становили 252 млн євро, кредитний портфель складає 170 млн євро.