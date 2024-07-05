БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 371 18

Багатоквартирним будинкам дозволили брати доступні кредити на купівлю генераторів

світло

Кабінет Міністрів розширив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" на купівлю генераторів об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва. Надано можливість ОСББ та ЖБК отримувати кредити по програмі "Доступні кредити 5-7-9%" для впровадження заходів з енергоефективності", – повідомив Мельничук.

Зокрема, це включає купівлю та влаштування генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, установок зберігання електричної енергії та допоміжного обладнання в сумі до 5 млн грн.

Передбачено термін кредиту до 5 років та відсоткову ставку для ОСББ та ЖБК на рівні 7%.

4 липня повідомлялося, що Київська міська рада збільшила суму відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами та управителями багатоквартирних житлових будинків.

Відтепер співвласники будинків, поверховістю до шести поверхів, зможуть отримати до 100 тис. грн компенсації, будинків від 7-16 поверхів – до 200 тис. грн компенсації, будинків від 17 поверхів та з даховими або вбудовано-прибудованими котельнями – до 300 тис. грн компенсації.

Автор: 

кредит (3318) ОСББ (49) електроенергія (4289) генератор (103)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+7
7 мільярдів грн лише за 6 місяців 2023 року. Рахункова палата підтвердила розкрадання коштів на харчуванні ЗСУ в Міноборони при рєзнікову.

То хто там у Раді оплесками долоні стер, проводжаючи цього чорта? Га, зелена мафіозна компашка...??? А зараз з людей три шкіри дерете
показати весь коментар
05.07.2024 20:08 Відповісти
+5
им только деньги важны, бойцы до сраки.
показати весь коментар
05.07.2024 20:34 Відповісти
+4
"Доступні кредити 5-7-9%"
---

1-2% доступні, а це грабіж!
показати весь коментар
05.07.2024 20:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
7 мільярдів грн лише за 6 місяців 2023 року. Рахункова палата підтвердила розкрадання коштів на харчуванні ЗСУ в Міноборони при рєзнікову.

То хто там у Раді оплесками долоні стер, проводжаючи цього чорта? Га, зелена мафіозна компашка...??? А зараз з людей три шкіри дерете
показати весь коментар
05.07.2024 20:08 Відповісти
им только деньги важны, бойцы до сраки.
показати весь коментар
05.07.2024 20:34 Відповісти
Ціни на генератори космічні,як і на зарядні станції.Причому закордоном все дешевше,часто в рази.
показати весь коментар
05.07.2024 20:40 Відповісти
Це ринок, дядьку. Я генератор, про всяк випадок, місяць тому купував за 10к. А сьогодні він 14к. А 2 місяці тому він коштував 7к. Через місяць відмінять знов мито - і в вересні, можливо, їх буде знов як сміття і за бросовими цінами...

Хто кому дохтур, що 1.5 роки хернею страждали та не забезпечились мінімальною автономністю?!?

Особисто я ще під час відключень зими 2022/2023 року поставив собі LiFePo4 батарейок на 5 кВт*г, гібридний інвертор і взагалі не помічаю, що якісь там десь відключення. Ото тільки мобільна мережа іноді пропадає, бо мобільні оператори теж хлєбалом 1.5 роки клацають.
показати весь коментар
05.07.2024 20:56 Відповісти
Це спекуляція.Причому роблять це самі українці.
показати весь коментар
05.07.2024 21:46 Відповісти
Так, це спекуляція. І це роблять самі українці. І що?

Почитай визначення спекуляції і зрозумій, що навіть ковбасу в магазині ти купуєш в спекулянта. Спекуляція - це добре.

Тільки кінчені совки в "спекуляції" вбачають якийсь злочин. Бо в головах кінчених совків не існує поняття "монополії - це пагано". Так от - спекуляція монополіста - це завжди погано (і саме таким був кінчений совок). Спекуляція на конкурентному ринку - це найкраще, що вигадало людство.

Тобі задорого щось? Нехай твоя жінка на вантажівці поїде у Польшу, привезе фуру генераторів і продає по собівартості. ХТО ТОБІ І ТВОЇЙ ДРУЖИНІ ЗАВАЖАЄ?!?
показати весь коментар
06.07.2024 13:57 Відповісти
Це не добре.Наживатися на біді.І наживаються самі українці.Якраз в нас совки і в совці була страшенна спекуляція.Західну техніку в рази дорожче продавали,ніж вона коштувала закордоном,бо виїхати і купити не могли.

Мені закрили кордон.В мене колись близький родич привозив генератори з Польщі.Це було ще в 2014 році.
показати весь коментар
06.07.2024 20:31 Відповісти
В совку стимулу виробляти нові партії товарів не було взагалі - міністерство сказало ХХХ одиниць на рік - і начхати на реальну потребу. І ніяким іншим способом неможливо було отримати товар. Тому там "спекуляція" монопольним товаром - була "погано".

В Україні, з достатньо прозорими кордонами (те що ти особисто не можеш поїхати в Польщу не означає, що мільйон інших громадян не можуть поїхати - і їздять) - спекуліяції на конкурентному ринку дозволяють за рахунок підвищення винагороди торговця стимулювати завезення чи навіть виробництво нових партій необхідного товару іншими торговцями/виробниками. Що є дуже добре.

Тож ще одне слово гавкнеш щодо "спекуляцій" - будеш нахєр посланий відверто, як не просто кінчений совок, а ще і кінчений провокатор. Вцмоктав?
показати весь коментар
06.07.2024 21:20 Відповісти
Мільйони зараз не їздять якраз.Раніше їздили.Україна не виготовляє зарядні станції і не буде виготовляти.Що тим взагалі мелеш? Ти що ідіот чи що? За кого голосував?
показати весь коментар
06.07.2024 21:33 Відповісти
1. В Україні виробляються зарядні станції.

2. Кінчений провокатор, вали в дупу і не вилазь звідти. Бо забєбав своєю маячнею...
показати весь коментар
06.07.2024 22:03 Відповісти
Які станції? Максимум тільки збирають.Або взагалі купляють в Китаї.Ти за кого голосував ідіоте?
показати весь коментар
06.07.2024 22:17 Відповісти
"Доступні кредити 5-7-9%"
---

1-2% доступні, а це грабіж!
показати весь коментар
05.07.2024 20:44 Відповісти
на такі кредити відсотків взагалі не має бути
показати весь коментар
06.07.2024 00:30 Відповісти
Гуманітарку продавати?
показати весь коментар
05.07.2024 21:24 Відповісти
В такому випадку нащо Україні Укренерго? Нащо держати банду злодіїв та не учив за кошти українців?
показати весь коментар
05.07.2024 22:13 Відповісти
Там тільки наглядова рада половину прибутків зїдає
показати весь коментар
06.07.2024 07:11 Відповісти
генераторы это хорошо, но с новыми ценами на бензин сильно не на генерируешь. тем более в любом доме найдутся какие-то бабушки, дедушки, которым просто не и с чего скидываться.
показати весь коментар
06.07.2024 09:55 Відповісти
Замість розвитку компенсації мародерам типу ахмєтова і дєрьмака татарова
показати весь коментар
07.07.2024 13:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 