Багатоквартирним будинкам дозволили брати доступні кредити на купівлю генераторів
Кабінет Міністрів розширив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" на купівлю генераторів об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва. Надано можливість ОСББ та ЖБК отримувати кредити по програмі "Доступні кредити 5-7-9%" для впровадження заходів з енергоефективності", – повідомив Мельничук.
Зокрема, це включає купівлю та влаштування генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, установок зберігання електричної енергії та допоміжного обладнання в сумі до 5 млн грн.
Передбачено термін кредиту до 5 років та відсоткову ставку для ОСББ та ЖБК на рівні 7%.
4 липня повідомлялося, що Київська міська рада збільшила суму відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами та управителями багатоквартирних житлових будинків.
Відтепер співвласники будинків, поверховістю до шести поверхів, зможуть отримати до 100 тис. грн компенсації, будинків від 7-16 поверхів – до 200 тис. грн компенсації, будинків від 17 поверхів та з даховими або вбудовано-прибудованими котельнями – до 300 тис. грн компенсації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То хто там у Раді оплесками долоні стер, проводжаючи цього чорта? Га, зелена мафіозна компашка...??? А зараз з людей три шкіри дерете
Хто кому дохтур, що 1.5 роки хернею страждали та не забезпечились мінімальною автономністю?!?
Особисто я ще під час відключень зими 2022/2023 року поставив собі LiFePo4 батарейок на 5 кВт*г, гібридний інвертор і взагалі не помічаю, що якісь там десь відключення. Ото тільки мобільна мережа іноді пропадає, бо мобільні оператори теж хлєбалом 1.5 роки клацають.
Почитай визначення спекуляції і зрозумій, що навіть ковбасу в магазині ти купуєш в спекулянта. Спекуляція - це добре.
Тільки кінчені совки в "спекуляції" вбачають якийсь злочин. Бо в головах кінчених совків не існує поняття "монополії - це пагано". Так от - спекуляція монополіста - це завжди погано (і саме таким був кінчений совок). Спекуляція на конкурентному ринку - це найкраще, що вигадало людство.
Тобі задорого щось? Нехай твоя жінка на вантажівці поїде у Польшу, привезе фуру генераторів і продає по собівартості. ХТО ТОБІ І ТВОЇЙ ДРУЖИНІ ЗАВАЖАЄ?!?
Мені закрили кордон.В мене колись близький родич привозив генератори з Польщі.Це було ще в 2014 році.
В Україні, з достатньо прозорими кордонами (те що ти особисто не можеш поїхати в Польщу не означає, що мільйон інших громадян не можуть поїхати - і їздять) - спекуліяції на конкурентному ринку дозволяють за рахунок підвищення винагороди торговця стимулювати завезення чи навіть виробництво нових партій необхідного товару іншими торговцями/виробниками. Що є дуже добре.
Тож ще одне слово гавкнеш щодо "спекуляцій" - будеш нахєр посланий відверто, як не просто кінчений совок, а ще і кінчений провокатор. Вцмоктав?
2. Кінчений провокатор, вали в дупу і не вилазь звідти. Бо забєбав своєю маячнею...
---
1-2% доступні, а це грабіж!