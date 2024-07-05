Багатоквартирним будинкам дозволили брати доступні кредити на купівлю генераторів

Кабінет Міністрів розширив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" на купівлю генераторів об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва. Надано можливість ОСББ та ЖБК отримувати кредити по програмі "Доступні кредити 5-7-9%" для впровадження заходів з енергоефективності", – повідомив Мельничук.

Зокрема, це включає купівлю та влаштування генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, установок зберігання електричної енергії та допоміжного обладнання в сумі до 5 млн грн.

Передбачено термін кредиту до 5 років та відсоткову ставку для ОСББ та ЖБК на рівні 7%.

4 липня повідомлялося, що Київська міська рада збільшила суму відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами та управителями багатоквартирних житлових будинків.

Відтепер співвласники будинків, поверховістю до шести поверхів, зможуть отримати до 100 тис. грн компенсації, будинків від 7-16 поверхів – до 200 тис. грн компенсації, будинків від 17 поверхів та з даховими або вбудовано-прибудованими котельнями – до 300 тис. грн компенсації.