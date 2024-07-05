Перший аукціон на будівництво нових потужностей "зеленої генерації" може відбутися вже цього року, – Герус

Аукціон із підтримки будівництва нових потужностей відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), так званий "зелений аукціон", може відбутися вже цього року.

Про це повідомив голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус під час IV Конференції з енергетичного права в Києві 5 липня, передає Інтерфакс-Україна.

"Є інформація Міністерства енергетики, що вони хочуть уже цього року провести аукціон на перші 100 МВт на впровадження нової потужності ВДЕ", – сказав Герус.

"Хочемо, щоб розпочиналися аукціони підтримки ВДЕ, те, що було передбачено в законодавстві ще у 2018 році", – додав він.

При цьому Герус зазначив, що зараз Комітет відпрацьовує питання, чи потрібні якісь зміни до правової бази в цьому напрямі.

Своєю чергою головний експерт із відновлюваної енергетики Проєкту енергобезпеки USAID Олександр Мартинюк припустив, що такі аукціони відбудуться восени.

"Із великою часткою ймовірності пілотні проєкти на невелику потужність відбудуться восени. Треба показати, що вони працюють. Така ініціатива є в Міненерго, і ми до неї залучені", – сказав він.

Крім того, за словами Мартинюка, наступного тижня буде готовий реєстр гарантій походження енергії, а на початку серпня розпочнеться навчання зацікавлених сторін, як ним користуватися.

На початку червня повідомлялося, що Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання фінансової державної підтримки фізичним особам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах.

До того в Мінекономіки анонсували, що Кабмін також розширить програму "Доступні кредити 5-7-9%" на будівництво генерації електроенергії.

Пільгові кредити на суму до 150 мільйонів гривен можна буде отримати як на спорудження об'єктів альтернативної генерації, так і невеликих електростанцій на біопаливі, високоманеврових електростанцій, що працюють на газі, систем накопичення енергії тощо.