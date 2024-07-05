"єДозвіл": Підприємці зможуть отримувати ліцензії в електронній формі. Які функції доступні?

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту із запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів ("єДозвіл"). Таким чином підприємці зможуть отримувати ліцензії та дозвільні документи в електронній формі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Ми очікуємо, що єДозвіл спростить роботу підприємців, зменшить корупційні ризики й в підсумку позитивно вплине на розвиток економіки. На першому етапі проекту для бізнесу будуть доступні п'ять послуг. Поступово їх перелік доповнюватиметься", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Які функції передбачені

За словами Свириденко, перша послуга буде доступною вже наприкінці липня.

Експериментальний проект передбачає цифровізацію повного циклу процедур видачі дозвільних документів.

Підприємці, які долучаться до участі в проєкті матимуть змогу, зокрема:

подавати заяви та відповідні документи в електронній формі на отримання, відновлення, зупинення чи анулювання ліцензій, розширення чи звуження господарської діяльності тощо;

інформувати про зміни в документах та відомостях, які долучалися до заяви;

створювати та подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

отримувати інформацію про стан чи результати розгляду електронних документів;

сплачувати за надання адмінпослуг;

скаржитись на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення ним вимог законодавства у сфері ліцензування.

Подані в "єДозвіл" заяви та документи автоматично перевірятимуться засобами електронної системи за спеціальним алгоритмом.

За результатами перевірки система визначить рівень ризику та обере тип процедури реєстрації електронних документів. Якщо ризик визначено як низький, реєстрація відбувається автоматично. В іншому випадку до перевірки поданої інформації долучаються представники відповідних державних органів. Рішення про видачу ліцензії вони мають ухвалити протягом 10 днів.

"єДозвіл" взаємодіятиме з електронними інформаційно-комунікаційними системами держорганів, а замовлення послуг буде здійснюватися через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Відтак, від бізнесу не вимагатимуть документи, які містяться в цих системах.

Що доступно на першому етапі

На першому етапі експериментального проекту надаватимуться наступні послуги:

ліцензія на провадження господарської діяльності з туроператорської діяльності;

ліцензія на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;

ліцензія на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти;

декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Наприкінці липня через "єДозвіл" можна буде подати декларацію з охорони праці.

У вересні планується запустити послугу з отримання ліцензії на ветеринарну діяльність.

Інші послуги заплановано запустити з жовтня 2024 року.