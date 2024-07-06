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Новини
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Ворожий дрон пошкодив енергооб’єкт на Сумщині, понад 100 тисяч споживачів залишилися без світла

шахед

У ніч проти 6 липня внаслідок падіння ворожого дрона було пошкоджено енергооб’єкт у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Через це знеструмлювалися побутові та промислові споживачі у Сумській (зокрема місто Суми) та Харківській областях.

Зазначається, що споживачів у Харківській області заживили. Водночас на Сумщині станом на на ранок залишаються знеструмленими 100,4 тисячі абонентів у 348 населених пунктах.

Наразі тривають відновлювальні роботи.

Наслідки обстрілів

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Автор: 

Сумська область (136) Харківщина (262) електроенергія (4289)


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Топ коментарі
+5
Уже навіть дрони збивати нічим? Енергооб"єкти захистити нічим? Навіть від дронів?Де ППО і ПРО , обдолбані продажні мерзотники з Банкової??? Браття, зеленський з кодляком ведуть Україну до погибелі. Фронт сиплеться. Цю наволоч треба терміново відправляти у відставку і вішати на гілляках і шибеницях. Інакше Україні хана.
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06.07.2024 14:42 Відповісти
+2
Як це - упав дрон і світла немає вже 13 годин. Що, він летів , заморився і упав де попало а в результаті отаке в області. Одного дрона уже не можуть збити. Ну скільки вже можно навалювати зеленої брехні.
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06.07.2024 14:09 Відповісти
+2
Мне тоже. Но результат выборов на лицо.
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06.07.2024 16:57 Відповісти
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Як це - упав дрон і світла немає вже 13 годин. Що, він летів , заморився і упав де попало а в результаті отаке в області. Одного дрона уже не можуть збити. Ну скільки вже можно навалювати зеленої брехні.
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06.07.2024 14:09 Відповісти
Ну, со "100% защитой энергообъектов" на какое-то время прошло же?
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06.07.2024 15:43 Відповісти
Особисто мені зелена тінейджерська п'ятилітня брехня по всіх питаннях ніколи не заходила.
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06.07.2024 15:57 Відповісти
Мне тоже. Но результат выборов на лицо.
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06.07.2024 16:57 Відповісти
"Одного дрона уже не можуть збити. "
Тебе ж на чергуванні у складі мобільної групи не було-от і не збили.
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07.07.2024 18:02 Відповісти
А не треба писати ахінею, бо мені 66 і я свій шлях в армії від солдата до ротного пройшов і залишився живий і цього теперішнього бардака якось не розумію. А якби були мобільні групи то збивали б подалі , а так вони живуть в Сумах і ведуть вогонь і потім це падає на будинки .
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07.07.2024 21:35 Відповісти
Уже навіть дрони збивати нічим? Енергооб"єкти захистити нічим? Навіть від дронів?Де ППО і ПРО , обдолбані продажні мерзотники з Банкової??? Браття, зеленський з кодляком ведуть Україну до погибелі. Фронт сиплеться. Цю наволоч треба терміново відправляти у відставку і вішати на гілляках і шибеницях. Інакше Україні хана.
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06.07.2024 14:42 Відповісти
Черговий усьопропальний стогін.
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07.07.2024 18:01 Відповісти
У Гепардів - вихідний !
Гудзики у ряд !?
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06.07.2024 18:23 Відповісти
злі язики кажуть що на дрони поставили асвальтозащіту
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06.07.2024 22:41 Відповісти

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