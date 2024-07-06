Ворожий дрон пошкодив енергооб’єкт на Сумщині, понад 100 тисяч споживачів залишилися без світла

У ніч проти 6 липня внаслідок падіння ворожого дрона було пошкоджено енергооб’єкт у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Через це знеструмлювалися побутові та промислові споживачі у Сумській (зокрема місто Суми) та Харківській областях.

Зазначається, що споживачів у Харківській області заживили. Водночас на Сумщині станом на на ранок залишаються знеструмленими 100,4 тисячі абонентів у 348 населених пунктах.

Наразі тривають відновлювальні роботи.

Наслідки обстрілів

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.