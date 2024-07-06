У Краснодарському краї Росії дрони пошкодили дві нафтобази та вежу стільникового зв’язку

У ніч проти 6 липня у Краснодарському краї Росії внаслідок атаки безпілотників загорілися дві нафтобази, також було пошкоджено вежу стільникового зв'язку.

Про це пише Meduza.



Зазначається, що в оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що вночі Єйський, Ленінградський і Павлівський райони зазнали атаки безпілотників. У Єйську системи ППО збили дрони, внаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження вежі стільникового зв'язку.



Крім того, за даними оперштабу, фрагменти дронів впали у станиці Павлівській, на нафтобазі спалахнули резервуари з паливом. За даними ЗМІ, спалахнула нафтобаза "Лукойла".

Ще одна пожежа сталася в резервуарі з паливом під час атаки безпілотників у станиці Ленінградській.

Міноборони Росії, у свою чергу, про атаку на Краснодарський край не заявляло. Водночас російське військове відомство відзвітувало про роботу ППО над Курською та Білгородською областями.