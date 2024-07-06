На Київщині через складну ситуацію зі світлом запустять усі "пункти незламності"

Усі пункти незламності у Київській області переведуть у робочий режим. Відповідне доручення отримали всі райони та громади області.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Ситуація з енергозабезпеченням складна. І маємо зробити все, щоб люди мали змогу підзарядити свої мобільні телефони, гаджети, викликати екстрені служби в разі потреби", – наголосив він.

Наразі вже функціонують 225 пунктів. Готові до відкриття ще 397. Їх відкривають органи місцевого самоврядування, підрозділи ДСНС, відповідальний бізнес та АТ "Укрзалізниця".

"Отримую чимало скарг, що люди не знають адрес пунктів. Тому доручив відповідальним, в першу чергу керівникам громад, оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад. Чітка інформація: місце, графік та умови роботи", – додав начальник КОВА.

Обов’язкове оснащення пунктів незламності: світло, інтернет, доступ до мобільного зв’язку всіх операторів, вода та аптечка.

Руслан Кравченко також доручив головам районів та громад проаналізувати потребу у відкритті додаткових пунктів, зважаючи на скарги людей, що в деяких місцях їх немає.

Адреси всіх пунктів незламності та укриттів можна перевірити в чат-боті "Київщина безпечна".

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.