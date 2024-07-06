"Ефект бумеранга": У Ростовській області РФ почалися відключення світла

Російська енергетична компанія заявила, що на території Ростовської області через перевантаження мережі запровадили графіки відключення електроенергії для побутових споживачів.

Про це повідомляє українське Міністерство енергетики.

"Світла немає у більшості населених пунктів, зокрема у містах Ростов-на-Дону, Батайськ, Таґанрог та низці сіл та хуторів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з відкритих джерел стало відомо, що вже другу добу на вулицях не працюють світлофори, торгові центри зупинили свою роботу, як і більшість закладів.

Також через відключення світла не працює інтернет та телебачення.

Офіційно влада зазначає, що "причиною відключень стала спека, яка призвела до підвищеного споживання електроенергії".

Як довго діятимуть графіки відключень, не повідомляється.

Як повідомлялося, 1 липня близько 90% Бєлгородської області РФ, зокрема міста Бєлгород та Старий Оскол, залишилися без електрики. У регіоні не працювали світлофори, були перебої з інтернетом.