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Новини
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"Ефект бумеранга": У Ростовській області РФ почалися відключення світла

Відключення світла у Ростові

Російська енергетична компанія заявила, що на території Ростовської області через перевантаження мережі запровадили графіки відключення електроенергії для побутових споживачів.

Про це повідомляє українське Міністерство енергетики.

"Світла немає у більшості населених пунктів, зокрема у містах Ростов-на-Дону, Батайськ, Таґанрог та низці сіл та хуторів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з відкритих джерел стало відомо, що вже другу добу на вулицях не працюють світлофори, торгові центри зупинили свою роботу, як і більшість закладів.

Також через відключення світла не працює інтернет та телебачення.

Офіційно влада зазначає, що "причиною відключень стала спека, яка призвела до підвищеного споживання електроенергії".

Як довго діятимуть графіки відключень, не повідомляється.

Як повідомлялося, 1 липня близько 90% Бєлгородської області РФ, зокрема міста Бєлгород та Старий Оскол, залишилися без електрики. У регіоні не працювали світлофори, були перебої з інтернетом.

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росія (14439) електроенергія (4289) відключення світла (606)


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Теж мені ефект бумеранга. В одній області тільки і скоріш за все на 1-2 дні.В порівнянні з відключеннями в Україні - це дрібниці.
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06.07.2024 23:55 Відповісти
Це добре,але мені більш цікавить стан Української енергетіки!!Де анансовані зевладою Гіговати?? Що велике Гігавництво поки що не на часі??))
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07.07.2024 13:39 Відповісти
Велике Гігавництво якраз дуже на часі, уже почали під нього виділяти гроші на майбутній дерибан.
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08.07.2024 08:41 Відповісти

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