ДБР розслідує справу про виїзд Боголюбова з України. У пресслужбі мільярдера кажуть, що все законно (оновлено)
Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо незаконного виїзду колишнього співвласника "Приватбанку" та бізнесмена Геннадія Боголюбова за підробленими документами.
Про це пише УП із посиланням на джерело у правоохоронних органах.
"За фактом сприяння у незаконному перетині державного кордону порушено кримінальне провадження, слідством займається Державне бюро розслідувань. Наразі вже затримано одного із прикордонників, який допоміг порушнику покинути Україну за підробленим документом. Встановлюється повне коло причетних осіб", – зазначив співрозмовник видання.
У пресслужбі Боголюбова згодом підтвердили, що бізнесмен виїхав з України, проте запевнили, що він зробив це на законних підставах.
"Геннадій виїхав з країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні", – заявили УП у пресслужбі бізнесмена.
Представники Боголюбова також стверджують, що будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Боголюбову, немає.
У пресслужбі додали, що віж початку повномасштабної війни бізнесмен, мовляв, залишався в Україні та кілька разів перетинав кордон на законних підставах.
"Прикордонні служби України та Польщі не мали підстав не пропустити Боголюбова і цього разу, бо він не порушив чинне законодавство, виїхавши із України потягом Київ-Хелм", – зазначили у пресслужбі Боголюбова.
Раніше ЗМІ підомлили, що у ніч проти 24 червня Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України поїздом "Київ – Хельм". За даними журналістів, Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку".
Зазначається, що Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими. Наразі бізнесмен перебуває в Австрії.
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Уряд України 18 грудня 2016 року за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.
Пізніше колишні власники банку заявили, що вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.
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" Оні жє Валодю прєзідентом сделалі, шо Вова нє можєт Гєну віпустіть"?
Боголюбова Зеленьський відпустив як свідка у розкраданні коштів Приватбанку. Боголюбов 1962 року народження.
у рамках розгляду позову "Приват-Банку" (2019-0377) до
Ігоря Коломойського, ГЕННАДІЯ БОГОЛЮБОВА, Мордехая Корфа, Хаїма Шошета, Уріеля Лейберга та інших
поки не встановлених осіб, за звинуваченням метою заволодіння активами у США вартістю 674.533 мільйонів доларів шляхом присвоєння та легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих «ПриватБанком» у період, коли він був підконтрольний його колишнім власникам,
Про це в неділю, 7 липня, повідомляє https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/7/7464509/ "Українська правда" з посланням на співрозмовників в Офісі генпрокурора та в бізнесових колах.
Як відомо, Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня потягом "Київ - Хельм". Причиною втечі називають те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку".
Зараз він перебуває в Австрії.
6 липня взяли під варту прикордонника, який забезпечив виїзд бізнесмена.
https://novynarnia.com/2024/07/07/soratnyk-kolomojskogo-milyarder-**********-vyyihav-z-********-za-************-dokumentamy-zmi/
Інші https://privatbank.ua/news/2019/12/19/1100 позови https://privatbank.ua/news/2019/12/19/1100 банку проти олігархів розглядаються в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі, Канцлерському суді штату Делавер у США, Високому Суді Англії та Уельсу.
Схоже, шансів перемогти у цих справах у державного Приватбанку значно більше, ніж в українських судах.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/9/659129/
На початку березня 2020 року Приватбанк подав https://privatbank.ua/news/2020/4/3/1171 новий позов проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до суду Кіпру на 5,5 млрд дол.
Інші https://privatbank.ua/news/2019/12/19/1100 позови https://privatbank.ua/news/2019/12/19/1100 банку проти олігархів розглядаються в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі, Канцлерському суді штату Делавер у США, Високому Суді Англії та Уельсу.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/9/659129/
Причиной побега называют то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".
https://www.pravda.com.ua/rus/authors/620a1543603a4/ ВАЛЕНТИНА РОМАНЕНКО - ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ 2024, 10:21
Все як завжди - подєльніки із влади дали йому втекти, а тепер расслєдуют...
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffinclub.net%2Fprojects%2Fvse-o-privatbanke%2Fsmi-kolomojskij-i-**********-vernulis-v-ukrainu-iz-za-rassledovaniya-v-ssha.html&psig=AOvVaw3B-HQjR0RFUToJ3TZYtsSK&ust=1720537004798000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCLDruJHal4cDFQAAAAAdAAAAABAE СМИ: Коломойский и Боголюбов вернулись в Украину из-за расследования в США -