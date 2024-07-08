ДБР розслідує справу про виїзд Боголюбова з України. У пресслужбі мільярдера кажуть, що все законно (оновлено)

Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо незаконного виїзду колишнього співвласника "Приватбанку" та бізнесмена Геннадія Боголюбова за підробленими документами.

Про це пише УП із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"За фактом сприяння у незаконному перетині державного кордону порушено кримінальне провадження, слідством займається Державне бюро розслідувань. Наразі вже затримано одного із прикордонників, який допоміг порушнику покинути Україну за підробленим документом. Встановлюється повне коло причетних осіб", – зазначив співрозмовник видання.

У пресслужбі Боголюбова згодом підтвердили, що бізнесмен виїхав з України, проте запевнили, що він зробив це на законних підставах.

"Геннадій виїхав з країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні", – заявили УП у пресслужбі бізнесмена.

Представники Боголюбова також стверджують, що будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Боголюбову, немає.

У пресслужбі додали, що віж початку повномасштабної війни бізнесмен, мовляв, залишався в Україні та кілька разів перетинав кордон на законних підставах.

"Прикордонні служби України та Польщі не мали підстав не пропустити Боголюбова і цього разу, бо він не порушив чинне законодавство, виїхавши із України потягом Київ-Хелм", – зазначили у пресслужбі Боголюбова.

Раніше ЗМІ підомлили, що у ніч проти 24 червня Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України поїздом "Київ – Хельм". За даними журналістів, Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку".

Зазначається, що Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими. Наразі бізнесмен перебуває в Австрії.

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Уряд України 18 грудня 2016 року за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Пізніше колишні власники банку заявили, що вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.