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Новини
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ДБР розслідує справу про виїзд Боголюбова з України. У пресслужбі мільярдера кажуть, що все законно (оновлено)

Ексспіввласник групи

Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо незаконного виїзду колишнього співвласника "Приватбанку" та бізнесмена Геннадія Боголюбова за підробленими документами.

Про це пише УП із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"За фактом сприяння у незаконному перетині державного кордону порушено кримінальне провадження, слідством займається Державне бюро розслідувань. Наразі вже затримано одного із прикордонників, який допоміг порушнику покинути Україну за підробленим документом. Встановлюється повне коло причетних осіб", – зазначив співрозмовник видання.

У пресслужбі Боголюбова згодом підтвердили, що бізнесмен виїхав з України, проте запевнили, що він зробив це на законних підставах.

"Геннадій виїхав з країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні", – заявили УП у пресслужбі бізнесмена.

Представники Боголюбова також стверджують, що будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Боголюбову, немає.

У пресслужбі додали, що віж початку повномасштабної війни бізнесмен, мовляв, залишався в Україні та кілька разів перетинав кордон на законних підставах.

"Прикордонні служби України та Польщі не мали підстав не пропустити Боголюбова і цього разу, бо він не порушив чинне законодавство, виїхавши із України потягом Київ-Хелм", – зазначили у пресслужбі Боголюбова.

Раніше ЗМІ підомлили, що у ніч проти 24 червня Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України поїздом "Київ – Хельм". За даними журналістів, Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку".

Зазначається, що Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими. Наразі бізнесмен перебуває в Австрії. 

Читайте також: Боголюбов програв суд про скасування націоналізації "Приватбанку"

Уряд України 18 грудня 2016 року за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Пізніше колишні власники банку заявили, що вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (208) Приватбанк (1786) ДБР (501)


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Топ коментарі
+6
цікава у них робота - одні за наші гроші випускають, інші за наші ж гроші проводять "розслідування". Казка - не робота
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08.07.2024 13:54 Відповісти
+4
Родичі в Ізраілі багато разів умовляли родичів Зеленьського.
" Оні жє Валодю прєзідентом сделалі, шо Вова нє можєт Гєну віпустіть"?
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08.07.2024 12:10 Відповісти
+4
Ти диви! Ніколи такого не було і от знову! Що там прикордонники кажуть цього разу? Мабуть, що в них немає штучного інтелекту, який розпізнає обличчя людей і вони нічого не можуть зробити, бо якщо в людини є гроші, то вона завжди чомусь якось виїздить за кордон, а от коли немає, то сидить тут. І ніякий ТЦК до нього не прийшов, як дивно!
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08.07.2024 12:35 Відповісти
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Родичі в Ізраілі багато разів умовляли родичів Зеленьського.
" Оні жє Валодю прєзідентом сделалі, шо Вова нє можєт Гєну віпустіть"?
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08.07.2024 12:10 Відповісти
Ти диви! Ніколи такого не було і от знову! Що там прикордонники кажуть цього разу? Мабуть, що в них немає штучного інтелекту, який розпізнає обличчя людей і вони нічого не можуть зробити, бо якщо в людини є гроші, то вона завжди чомусь якось виїздить за кордон, а от коли немає, то сидить тут. І ніякий ТЦК до нього не прийшов, як дивно!
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08.07.2024 12:35 Відповісти
Чи він старий для ТЦК?
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08.07.2024 12:36 Відповісти
Ти себе за ліве вухо вкусив, але " ТЦК" всунув .
Боголюбова Зеленьський відпустив як свідка у розкраданні коштів Приватбанку. Боголюбов 1962 року народження.
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08.07.2024 13:12 Відповісти
Він не свідок, він учасник
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08.07.2024 14:28 Відповісти
Канцлерський суд (Court of Chancery) штату Делавер
у рамках розгляду позову "Приват-Банку" (2019-0377) до

Ігоря Коломойського, ГЕННАДІЯ БОГОЛЮБОВА, Мордехая Корфа, Хаїма Шошета, Уріеля Лейберга та інших

 поки не встановлених осіб, за звинуваченням метою заволодіння активами у США вартістю 674.533 мільйонів доларів шляхом присвоєння та легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих «ПриватБанком» у період, коли він був підконтрольний його колишнім власникам,
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08.07.2024 14:33 Відповісти
не треба тягнути туди тЗе,я йому не вірю
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08.07.2024 17:12 Відповісти
Соратник Коломойського мільярдер Боголюбов виїхав з України за підробленими документами, - ЗМІ

Про це в неділю, 7 липня, повідомляє https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/7/7464509/ "Українська правда" з посланням на співрозмовників в Офісі генпрокурора та в бізнесових колах.

Як відомо, Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня потягом "Київ - Хельм". Причиною втечі називають те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку".

Зараз він перебуває в Австрії.

6 липня взяли під варту прикордонника, який забезпечив виїзд бізнесмена.

https://novynarnia.com/2024/07/07/soratnyk-kolomojskogo-milyarder-**********-vyyihav-z-********-za-************-dokumentamy-zmi/
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08.07.2024 17:34 Відповісти
На початку березня 2020 року Приватбанк подав https://privatbank.ua/news/2020/4/3/1171 новий позов проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до суду Кіпру на 5,5 млрд дол.

Інші https://privatbank.ua/news/2019/12/19/1100 позови https://privatbank.ua/news/2019/12/19/1100 банку проти олігархів розглядаються в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі, Канцлерському суді штату Делавер у США, Високому Суді Англії та Уельсу.

Схоже, шансів перемогти у цих справах у державного Приватбанку значно більше, ніж в українських судах.

https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/9/659129/
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08.07.2024 17:39 Відповісти
Але це в США,в Україні проти Г.Боголюбова не було відкрито кримінального провадження.Питання:Чому?
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08.07.2024 17:36 Відповісти
Ви читати вмієте ?

На початку березня 2020 року Приватбанк подав https://privatbank.ua/news/2020/4/3/1171 новий позов проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до суду Кіпру на 5,5 млрд дол.

Інші https://privatbank.ua/news/2019/12/19/1100 позови https://privatbank.ua/news/2019/12/19/1100 банку проти олігархів розглядаються в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі, Канцлерському суді штату Делавер у США, Високому Суді Англії та Уельсу.

https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/9/659129/
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08.07.2024 17:43 Відповісти
Ви ще почніть сперечатись, що він(Боголюбов ) втік без підтримки ЗЄЄрмака
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08.07.2024 17:49 Відповісти
У слідчому і судовому процесі( мйбутньому) вотни усі мають статус свідків один до одного.
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08.07.2024 15:30 Відповісти
Він не для ТЦК потрібен, а для виборів зеліка-говнобородька!
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08.07.2024 12:55 Відповісти
цікава у них робота - одні за наші гроші випускають, інші за наші ж гроші проводять "розслідування". Казка - не робота
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08.07.2024 13:54 Відповісти
Миколи воюють а боголюбий ішбрахний нахрод законно спердаляє з України разом з краденими міліардами
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08.07.2024 17:46 Відповісти
ПОБЕГ БОГОЛЮБОВА РАССЛЕДУЕТ ГБР
Причиной побега называют то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".

https://www.pravda.com.ua/rus/authors/620a1543603a4/ ВАЛЕНТИНА РОМАНЕНКО - ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ 2024, 10:21

Все як завжди - подєльніки із влади дали йому втекти, а тепер расслєдуют...
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08.07.2024 17:56 Відповісти


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffinclub.net%2Fprojects%2Fvse-o-privatbanke%2Fsmi-kolomojskij-i-**********-vernulis-v-ukrainu-iz-za-rassledovaniya-v-ssha.html&psig=AOvVaw3B-HQjR0RFUToJ3TZYtsSK&ust=1720537004798000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCLDruJHal4cDFQAAAAAdAAAAABAE СМИ: Коломойский и Боголюбов вернулись в Украину из-за расследования в США -
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08.07.2024 17:58 Відповісти
Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка" https://biz.censor.net/n3130720

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08.07.2024 18:00 Відповісти

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