ВАКС створив прецедент, скасувавши арешт корпоративних прав, – ЗМІ

Рішення Вищого антикорупційного суду щодо скасування арешту корпоративних прав бенефіціарних власників групи компаній ГРК створює прецедент і надає аргументи для судового захисту іншим власникам юридичних осіб, які вважають, що належні їм акції було арештовано неправомірно.

Про це йдеться у матеріалі "Корпоративні права не є речовим доказом – рішення ВАКС створило юридичний прецедент", опублікованому на сайті видання "Телеграф".

Нагадаємо, навесні 2022 року Печерський районний суд міста Києва за клопотанням ДБР та Офісу генпрокурора наклав арешт на корпоративні права, а саме на акції низки бенефіціарних власників юридичних осіб операторів газорозподільчих підприємств, у зв’язку з проведенням кримінального провадження.

В обґрунтуванні арешту йшлося, зокрема, про визнання арештованих корпоративних прав речовими доказами у розслідуваному провадженні. При цьому слідчі не навели жодних аргументів, які б давали підстави вважати корпоративні права такими доказами.

25 червня 2024 року, розглянувши клопотання адвоката власників арештованих корпоративних прав слідчий суддя ВАКС прийняв рішення про скасування арешту.

"Аналіз наведених вище норм законодавства вказує на те, що акція, як цінний папір, немає певного фізичного та матеріального вираження в природі, а існує лише віртуально, тобто в електронній формі, як запис на рахунку певної депозитарної установи", – зазначено в ухвалі слідчого судді ВАКС.

"Самі по собі корпоративні права (акції) не містять ознак речових доказів, визначних у ст. 98 КПК, щодо обставин, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні. Окрім цього, прокурором не доведено, що вони можуть бути використані на підтвердження певного факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження...Наведене вказує на те, що прокурором не доведено факту можливості використання корпоративних прав (акцій), як доказів факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для досудового розслідування, а інших підстав для арешту майна слідчими суддями в ухвалах визначено не було", – йдеться в рішенні ВАКС.

Хоча вже за кілька днів Печерський районний суд відновив арешт власників корпоративних прав групи РГК, вищезгадане рішення ВАКС створює прецедент в українському судочинстві і окреслює юридичний інструментарій для інших осіб, чиї корпоративні права, як вони вважають, були безпідставно арештовані українськими судами.

Це важливо з огляду на те, що якщо раніше арешт корпоративних прав розглядався передовсім про як застережний механізм, який власники часток у підприємствах могли використати для захисту від недобросовісних посягань, то наразі такий арешт слугує, зазвичай, протилежній меті – позбавити акціонерів можливості впливати на діяльність юридичної особи, а нерідко й позбавити її можливості отримувати прибутки від діяльності підприємства.

Наразі таких випадків чимало, а схема "експропріації", зазвичай не міняється – підконтрольне ОП ДБР через Печерський райсуд подає клопотання про накладення арешту.

Нагадаємо, аналогічним чином були арештовані корпоративні права власників одного з лідерів нафтогазовидобувної галузі – ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння". У АРМА, в управління якого було передано акції компанії, запевняли, що знайдуть управителя, який значно покращить ефективності роботи компанії. Але в результаті призначений управитель втратив (не зміг відстояти у суді) найцінніший актив компанії – ліцензію на розробку Сахалінського родовища. Наразі через неможливість розробки цього родовища компанією втрати несе як держава (сотні млн кубометрів недоотриманого газу, недоотримані мільярдні податки), так і акціонери компанії.

Відтак, після рішення ВАКС щодо скасування арешту акцій власників РГК, адвокати цієї та інших компаній зможуть представити нові, більш сильні аргументи вже спираючись на це рішення.