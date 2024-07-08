Київський метрополітен відновив рух "червоною" лінією на лівий берег (оновлено)

Вдень у понеділок, 8 червня, поїзди "червоної" лінії столичного метрополітену тимчасово курсували лише від станції "Академмістечко" до "Арсенальної" через наслідки ранкового ракетного обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адімністрації.

Обмеження в роботі "червоної" лінії метро запровадили з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки після масованого ракетного обстрілу столиці.

О 16:15 у КП "Київський метрополітен" повідомили, що рух поїздів "червоною" лінією відновлений у звичайному режимі.

"Усі станції наземної ділянки відкриті для пасажирських перевезень. Обстеження відкритої ділянки "червоної" лінії метро завершено. Виявлені й вилучені небезпечні для руху поїздів предмети, що зʼявились на коліях внаслідок ракетних обстрілів", – додали у пресслужбі комунального підприємства.

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар – по Києву та Дніпру. Зокрема, у Києві російська ракета влучила в приміщення дитячої лікарні "Охматдит", є руйнування. Загалом у столиці 15 загиблих та 38 постраждалих. У Кривому Розі 10 загиблих, понад 30 поранених.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів.