Влада Києва витратить 330 мільйонів на реконструкцію школи у Голосіївському районі

Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації уклало угоду вартістю 329,47 мільйона гривень із ТОВ "І. Б. К. Девелопмент" на реконструкцію будівлі школи Голосіївському районі Києва.

Компанія була єдиним учасником тендеру очікуваною вартістю 347,31 млн грн, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

Підрядник має до 1 листопада 2026 року провести реконструкцію нежитлової будівлі літ. "А-3" спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі Києва.

Компанія має провести комплексну реконструкцію будівлі – від укріплення фундаментів до установки дзвінків та облаштування прилеглої території.

Читайте також: На реконструкцію школи на Одещині за гроші ЄІБ витратять 100 мільйонів за завищеними цінами

Як повідомлялося, держпідприємство "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОДА у червні за результатами тендерів замовило будівництво протирадіаційних укриттів для навчальних закладів до кінця 2025 року за 433,12 млн грн. При цьому підсумкові відомості ресурсів в усіх цих закупівлях не оприлюднені, що не дозволяє порівняти ціни будівельних матеріалів та обладнання з ринковими.