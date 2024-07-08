Уніфікація тарифів на розподіл електроенергії завдасть бізнесу до 6 мільярдів збитків на рік, – експерт

Якщо тарифи на розподіл електричної енергії для 1 та 2 класу напруги в Україні будуть приведені до одного рівня, український бізнес отримає збитки в розмірі 5-6 млрд грн.

Про це заявив економіст Олексій Кущ, коментуючи відповідну інформацію Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та ExPro, передає УНІАН.

"Це дуже дивна ініціатива, оскільки сама уніфікація цих тарифів протирічить європейському досвіду та світовій практиці, а також здоровому глузду", – сказав Кущ.

За його словами, в результаті приведення тарифів до одного рівня призведе до несправедливого перерозподілу витрат на обслуговування мереж між різними групами споживачів.

"Для енергоємних підприємств тарифи на розподіл зростуть з 24 коп. до 1,21 грн за кВт-год (без ПДВ), тоді як для дрібних споживачів зменшиться з 1,65 грн до 1,21 грн за кВт-год (без ПДВ)", – зауважив Кущ.

Окрім цього, як зазначив економіст, будуть створені неправильні стимули для розвитку електромереж – приєднання відбуватиметься лише до низьковольтних мереж.

"В подальшому це призведе до суттєвого збільшення витрат на обслуговування мереж", – підкреслив він.

Кущ також додав, що уніфікація тарифів негативно вплине й на існуючи інвестиції.

"Багато хто в Україні вже вклав гроші в будівництво заводів та підстанцій 35 кіловольт саме заради приєднання на 1 клас розподілу, і завдяки цьому рішенню вони отримають "нежданчик", – акцентував Кущ.

Раніше в НКРЕКП повідомили про існування ініціативи щодо приведення тарифів на розподіл електричної енергії для 1 та 2 класу напруги до одного рівня, яка знаходиться на етапі обговорення. Також було обіцяно провести оцінки економічних наслідків такого рішення та залучити до дискусії великих непобутових споживачів.