Польща готова виробляти електроенергію для України, але є умова, – Туск

Польща готова збільшити виробництво електроенергії для України, використовуючи свої вугільні електростанції, але для цього вимагатиме звільнити виробництво такої електроенергії від плати за викиди.

Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс-Україна.

"Питання про енергетику має вирішальне значення. Ми зараз працюємо над цим у Польщі, і наші фахівці обговорюють те, як ми можемо безпосередньо допомогти електропостачанню України перед настанням зими", – сказав Туск.

Він наголосив, що всі енергетичні підприємства в Україні перебувають під загрозою атаки з боку Росії "з очевидних причин".

"Наразі ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого наразі в нас багато, і в такий спосіб, щоб нам не доводилося платити за спалювання цього вугілля, тобто за викиди; і відправляти електроенергію, яку виробляють польські електростанції, з польського вугілля за європейські гроші через наявний енергоміст в Україну", – пояснив Туск.

За його словами, загалом проблему з електроенергією це "звісно, не вирішить, але може хоча б частково допомогти Україні пережити цю важку зиму".

"І ми заохочуватимемо всіх наших партнерів до пошуку креативних ідей", – додав осільник польського уряду.

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Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.