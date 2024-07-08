Завтра графіки відключень діятимуть протягом доби, з 16:00 до 22:00 світла не буде у двох третин українців, – "Укренерго"

Завтра, 9 липня, обмеження електроенергії діятимуть протягом доби для всіх регіонів України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – чотири черги графіків відключень, в інші години – три черги", – сказано в повідомленні.

Таким чином "Укренерго" відмінило анонсовані раніше дні без відключень світла для кожної з областей, що мали початися 9 липня.

Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

Як повідомлялося, 8 липня з 10:30 до 14:00 графіки погодинних відключень електроенергії в Україні не застосовувалися. Водночас увечері очікуються вимкнення для одразу чотирьох черг.

Що таке черга відключення

"Укренерго" пояснює, що черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Споживачі кожної області, яких можна відключати, поділені на 6 черг. Споживання кожної області відрізняється за обсягами, оскільки залежить від споживання об'єктів критичної інфраструктури.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго в кожному регіоні.

Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – 16 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.