Зеленський пообіцяв розробити план відновлення енергетичної безпеки України до осені

До кінця літа Україна та її партнери мають підготувати план дій щодо відновлення енергетичної безпеки в країні на основі Формули миру.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вдячний Польщі за участь у Саміті миру та підтримку роботи за Формулою миру. Польща є співлідером у реалізації пункту щодо енергетичної безпеки. Наші польські партнери повністю поінформовані про ситуацію в енергетичній системі України. Уже цього літа ми маємо дати підготовлений план дій у межах Формули щодо повернення енергетичної безпеки в Україну, і, завдяки цьому, й усім нашим сусідам у Європі", – сказав Зеленський.

Голова держави також нагадав, що в червні між Україною та ЄС стартували перемовини щодо українського членства в Союзі, у зв'язку з цим "на цей рік наше завдання, не гаючи часу, підготувати умови для продовження перемовин і для вступу України до ЄС".

Він наголосив, що це стратегічно важливе завдання не тільки для України, а й для всієї Європи.

Як повідомлялося, своєю чергою польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща готова збільшити виробництво електроенергії для України, використовуючи свої вугільні електростанції, але для цього вимагатиме звільнити виробництво такої електроенергії від плати за викиди.



