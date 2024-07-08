БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
217 2

Зеленський пообіцяв розробити план відновлення енергетичної безпеки України до осені

Зеленський про

До кінця літа Україна та її партнери мають підготувати план дій щодо відновлення енергетичної безпеки в країні на основі Формули миру.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вдячний Польщі за участь у Саміті миру та підтримку роботи за Формулою миру. Польща є співлідером у реалізації пункту щодо енергетичної безпеки. Наші польські партнери повністю поінформовані про ситуацію в енергетичній системі України. Уже цього літа ми маємо дати підготовлений план дій у межах Формули щодо повернення енергетичної безпеки в Україну, і, завдяки цьому, й усім нашим сусідам у Європі", – сказав Зеленський.

Голова держави також нагадав, що в червні між Україною та ЄС стартували перемовини щодо українського членства в Союзі, у зв'язку з цим "на цей рік наше завдання, не гаючи часу, підготувати умови для продовження перемовин і для вступу України до ЄС".

Він наголосив, що це стратегічно важливе завдання не тільки для України, а й для всієї Європи.

Як повідомлялося, своєю чергою польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща готова збільшити виробництво електроенергії для України, використовуючи свої вугільні електростанції, але для цього вимагатиме звільнити виробництво такої електроенергії від плати за викиди.

Автор: 

Зеленський Володимир (2526) енергетика (410) електроенергія (4292) відключення світла (606)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А коли ж відновлювати будете? Чи після зими і відновлювати не прийдеться.
показати весь коментар
08.07.2024 19:00 Відповісти
"Розробляти план відновлення" приватних енергоструктур повинен ВЛАСНИК цих енергоструктур. Власник -це не тільки про надприбутки і пограбування споживачів і країни, але й ЗОБОВ'ЯЗАННЯ і ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
🤬Невідкладно зобов'язати Ахмєтова надати план зі сроками і суммами його приватних коштів, або коштів ЕС фондів, що залучені Ахмєтовим. І
показати весь коментар
09.07.2024 06:26 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 