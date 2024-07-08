Зеленський пообіцяв розробити план відновлення енергетичної безпеки України до осені
До кінця літа Україна та її партнери мають підготувати план дій щодо відновлення енергетичної безпеки в країні на основі Формули миру.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.
"Я вдячний Польщі за участь у Саміті миру та підтримку роботи за Формулою миру. Польща є співлідером у реалізації пункту щодо енергетичної безпеки. Наші польські партнери повністю поінформовані про ситуацію в енергетичній системі України. Уже цього літа ми маємо дати підготовлений план дій у межах Формули щодо повернення енергетичної безпеки в Україну, і, завдяки цьому, й усім нашим сусідам у Європі", – сказав Зеленський.
Голова держави також нагадав, що в червні між Україною та ЄС стартували перемовини щодо українського членства в Союзі, у зв'язку з цим "на цей рік наше завдання, не гаючи часу, підготувати умови для продовження перемовин і для вступу України до ЄС".
Він наголосив, що це стратегічно важливе завдання не тільки для України, а й для всієї Європи.
Як повідомлялося, своєю чергою польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща готова збільшити виробництво електроенергії для України, використовуючи свої вугільні електростанції, але для цього вимагатиме звільнити виробництво такої електроенергії від плати за викиди.
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🤬Невідкладно зобов'язати Ахмєтова надати план зі сроками і суммами його приватних коштів, або коштів ЕС фондів, що залучені Ахмєтовим. І