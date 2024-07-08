Українці добровільно доплатили 20 мільйонів на пенсійне страхування з початку року. ІНФОГРАФІКА

За перше півріччя 2024 року в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 20,4 млн грн добровільних внесків.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Так, від початку 2024 року станом на 1 липня в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 9 291 добровільний платіж на загальну суму 20,4 млн грн.

Більшість платежів (58%) здійснені в розмірі мінімального страхового внеску, який з 1 квітня становить 1 760 грн.

Більшість добровільних внесків – 7 768 – були зроблені для набуття власного страхового стажу, ще 1 523 платники переказали кошти на користь інших осіб.

Нагадаємо, до кінця 2023 року з часу запровадження нового сервісу добровільної участі в пенсійному страхуванні (30 березня 2023 року) надійшло 14,4 млн грн добровільних внесків.

Наприкінці квітня повідомлялося, що Верховна Рада дозволила включати до розрахунку пенсії стаж роботи за кордоном.

Водночас Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, направивши його на доопрацювання.