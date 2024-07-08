Норвегія запровадила нові обмеження для російських рибальських суден

Норвегія вводить нові обмеження для російських рибальських суден у трьох норвезьких портах, частково звільнених від портової заборони.

Про це повідомляє The Maritime Executive.

Зараз Норвегія закрила всі свої порти для російських суден, за винятком портів "Тромсе", "Ботсфіорд" і "Кіркенес", які частково відкриті для російських рибальських суден. Російські рибальські судна могли заходити в ці три порти та їм дозволяли вивантажувати рибу, змінювати екіпаж і поповнювати запаси. Крім того, судна не мали обмежень щодо тривалості перебування на причалах у трьох портах.

Однак це зміниться завдяки новим обмеженням, запровадженим минулого тижня.

Так, уряд Норвегії заявив, що час, протягом якого російські рибальські судна можуть причалювати в цих трьох портах, буде обмежений максимум п'ятьма робочими днями або сімома днями, включно з вихідними та святковими днями.

Крім того, з моменту попереднього перебування в порту материкової Норвегії повинно пройти мінімум три дні.

Російським рибальським суднам буде дозволено доступ лише до певних терміналів або причалів у трьох портах, у яких дозволено приймати російські судна.

За розпорядженням уряду Норвегії митна служба має тісно співпрацювати з норвезькою державною поліцією, обмінюючись інформацією. Військові також повинні продовжувати контролювати всю морську діяльність та обмінюватися інформацією з іншими агенціями.

Норвезько-російська угода про рибальство залишається однією з небагатьох досі існуючих сфер співпраці між двома країнами. Угода забезпечує довгострокове управління запасами тріски та інших видів риби в Баренцевому морі.