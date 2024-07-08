Єврокомісія почала розслідування "ковідної" допомоги для Lufthansa на 6 мільярдів євро

Європейська Комісія почала розширене розслідування допомоги авіакомпанії Lufthansa на 6 млрд євро від німецького уряду, який намагався вберегти авіакомпанію від можливого банкрутства під час пандемії COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.net.

Єврокомісія в 2020 році схвалила допомогу німецькому авіаперевізнику, проте минулого року Європейський суд загальної юрисдикції за позовом Ryanair анулював цей дозвіл.

Наразі розслідування Єврокомісії проводиться у відповідь на рішення суду, в якому йшлося, що під час процесу надання та використання допомоги були зроблені помилки.

Мета розпочатого розслідування – з'ясувати, чи фінансові вливання відповідали європейським правилам державної допомоги.

Зазначається, що Lufthansa вже повністю повернула надану допомогу, що може допомогти авіакомпанії виграти апеляцію, яка досі розглядається судом. Проте результат розслідування може вплинути на надання майбутніх аналогічних державних субсидій європейським компаніям.

Lufthansa була готова до розслідування і ще у своєму річному звіті за 2023 рік наголошувала на ймовірності його початку.

Допомога Lufthansa

Обмеження на подорожі під час пандемії коронавірусу майже зупинили бізнес Lufthansa. Саме тому навесні 2020 року федеральний уряд підтримав найбільшу національну авіакомпанію мільярдним пакетом допомоги. В обмін на це Lufthansa мала взяти на себе зобов'язання уникнути спотворення конкуренції, наприклад, передати права на слоти у Франкфурті та Мюнхені конкурентам.

План порятунку передбачав підписку Державного фонду стабілізації економіки на акції для збільшення капіталу, щоб сформувати 20% частку в акціонерному капіталі авіакомпанії. Крім того, планувалася негласна участь у розмірі до 5,7 млрд євро та кредит у розмірі до 3 млрд євро. Однак останній не підлягав умовам і в принципі вже був схвалений заздалегідь.