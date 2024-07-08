Санкції не працюють: Доставка російської нафти до Китаю та Індії подешевшала до мінімуму з минулої осені, – Bloomberg
Вартість доставки російської нафти сорту Urals клієнтам в Азії з російського чорноморського порту Новоросійськ впала до найнижчого рівня з жовтня минулого року.
Таким чином, санкції країн "Великої сімки", спрямовані на те, щоб позбавити Кремль потоку нафтодоларів, не досягають однієї зі своїх ключових цілей – підвищення вартості транспортування російської нафти, пише Bloomberg.
Зав даними цінового агентства Argus Media, доставка російської нафти Urals на північ Китаю з порту Новоросійська зараз коштує $7,2 за барель, що на $3,2 менше, ніж на початку квітня.
Агентство підрахувало, що частина цих витрат, безпосередньо пов’язана з санкціями, зменшилася до $2,8 за барель, що на $4 менше, ніж на початку квітня.
Для суден, що перевозять російську нафту з Балтики до Індії, у квітні санкційна премія становила $7,40 за барель, а сьогодні становить лише $4.
Падіння вартості транспортування дозволяє російським компаніям отримувати більшу частку доходу від кожного бареля нафти, яку вони продають покупцям у Китаї та Індії.
Bloomberg зауважує, що ця ситуація може розчарувати західних політиків, враховуючи, що десятки танкерів, які раніше брали участь у торгівлі російською нафтою, зупинилися через санкції, введені проти суден країнами "Великої сімки" та їхніми союзниками з жовтня.
При цьому ціни на російську нафту зараз значно перевищують ціновий ліміт, встановлений країнами "Великої сімки" на рівні $60 за барель. За даними Argus, зараз вона становить близько $75 за барель у Балтійському та Чорному морях, ще приблизно $10 коштує її транспортування до споживачів у Китаї та Індії.
Як повідомлялося, водночас експорт російської нафти наприкінці червня підскочив до найбільшого рівня з березня, повідомляло агентство Bloomberg.
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Судно втратить хід і керування і чемно чекатиме патрулів.
І доставка подорожчає.
ARGUS - бреше !
В Індії - продають за рупії
В Китаї - продають за юані
Біда , що "тіневі танкери" продають і нормальним країнам за нормальні валюти