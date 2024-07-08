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Новини
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Санкції не працюють: Доставка російської нафти до Китаю та Індії подешевшала до мінімуму з минулої осені, – Bloomberg

танкер

Вартість доставки російської нафти сорту Urals клієнтам в Азії з російського чорноморського порту Новоросійськ впала до найнижчого рівня з жовтня минулого року.

Таким чином, санкції країн "Великої сімки", спрямовані на те, щоб позбавити Кремль потоку нафтодоларів, не досягають однієї зі своїх ключових цілей – підвищення вартості транспортування російської нафти, пише Bloomberg.

Зав даними цінового агентства Argus Media, доставка російської нафти Urals на північ Китаю з порту Новоросійська зараз коштує $7,2 за барель, що на $3,2 менше, ніж на початку квітня.

Агентство підрахувало, що частина цих витрат, безпосередньо пов’язана з санкціями, зменшилася до $2,8 за барель, що на $4 менше, ніж на початку квітня.

Для суден, що перевозять російську нафту з Балтики до Індії, у квітні санкційна премія становила $7,40 за барель, а сьогодні становить лише $4.

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Падіння вартості транспортування дозволяє російським компаніям отримувати більшу частку доходу від кожного бареля нафти, яку вони продають покупцям у Китаї та Індії.

Bloomberg зауважує, що ця ситуація може розчарувати західних політиків, враховуючи, що десятки танкерів, які раніше брали участь у торгівлі російською нафтою, зупинилися через санкції, введені проти суден країнами "Великої сімки" та їхніми союзниками з жовтня.

При цьому ціни на російську нафту зараз значно перевищують ціновий ліміт, встановлений країнами "Великої сімки" на рівні $60 за барель. За даними Argus, зараз вона становить близько $75 за барель у Балтійському та Чорному морях, ще приблизно $10 коштує її транспортування до споживачів у Китаї та Індії.

Як повідомлялося, водночас експорт російської нафти наприкінці червня підскочив до найбільшого рівня з березня, повідомляло агентство Bloomberg. 

Автор: 

нафта (4857) росія (14455) санкції (4494) транспорт (522) експорт (3877) танкер (201)


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Топ коментарі
+5
а якщо морськими дронами топити танкери?
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08.07.2024 21:13 Відповісти
+4
Фізичне знищення танкера з російською нафтою в Босфорі. Якщо хтось нічого не зрозуміє то ще одне. Розгрібати розлив будуть роки. Ми також постраждаємо. Але, перефразовуючи *****, навіщо нам такий світ якщо в ньому не буде України? Тож любі методи для перемоги. А кацапи хай здохнуть. Всі.
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08.07.2024 21:17 Відповісти
+3
Пекельні санкції ...ага ...
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08.07.2024 20:47 Відповісти
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Пекельні санкції ...ага ...
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08.07.2024 20:47 Відповісти
а якщо морськими дронами топити танкери?
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08.07.2024 21:13 Відповісти
Фізичне знищення танкера з російською нафтою в Босфорі. Якщо хтось нічого не зрозуміє то ще одне. Розгрібати розлив будуть роки. Ми також постраждаємо. Але, перефразовуючи *****, навіщо нам такий світ якщо в ньому не буде України? Тож любі методи для перемоги. А кацапи хай здохнуть. Всі.
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08.07.2024 21:17 Відповісти
Тролі, це не вкиди, а тупа лажа. Який імбецил у ведмедчука вам такі примітивні темники пише ?
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08.07.2024 22:50 Відповісти
Чому тролі, і чому у ведмедчука?
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09.07.2024 00:52 Відповісти
Так пригожин подох, де ви ще можете ошивативатися ?
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09.07.2024 01:14 Відповісти
Дома. В Україні. А ти звідки під українським VPN?
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09.07.2024 01:17 Відповісти
Де б ти не сиділо, тролєфермівське, вкиди вкидуєш тупі. Скоро з писак на фермі, відправлять тебе свиням хвости крутиии, по інтелекту роботу тобі знайдуть
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09.07.2024 01:32 Відповісти
Просто іди накуа.
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09.07.2024 20:40 Відповісти
Головне ,що потужно...блд...
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08.07.2024 21:33 Відповісти
Якщо танкери акуратно торпедувати в корму, то розливу нафти не будеє
Судно втратить хід і керування і чемно чекатиме патрулів.
І доставка подорожчає.
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08.07.2024 22:00 Відповісти
Потрібен якраз розлив. Щоб реакція була, як мінімум, вражених країн.
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09.07.2024 00:53 Відповісти
Росії кінець!
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09.07.2024 01:16 Відповісти
За даними Argus, зараз вона становить близько $75 за барель Джерело: https://biz.censor.net/n3498714

ARGUS - бреше !
В Індії - продають за рупії
В Китаї - продають за юані
Біда , що "тіневі танкери" продають і нормальним країнам за нормальні валюти
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09.07.2024 02:09 Відповісти

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