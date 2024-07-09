У половини росіян немає жодних заощаджень на "чорний день", – дослідження

Майже половина громадян Росії не мають жодного рубля заощаджень на "чорний день".

Про це йдеться в дослідженні, проведеному холдингом "Ромир" спільно з консалтинговою компанією "Яков и Партнеры", передає The Moscow Times.

За даними на травень 2024 року, накопичення у тій чи іншій формі мали 55% росіян, і хоча за рік їхня частка збільшилася на 3 відсоткові пункти, людей із заощадженнями в РФ, як і раніше, істотно менше, ніж у розвинених країнах. Дя прикладу: це 83% у Японії, 76% – в Австралії, 70% – у Німеччині та 68% – у США.

Серед тих, хто має заощадження, переважна більшість тримають на "чорний день" невеликі суми, і лише кожен третій має накопичення, яких вистачить, щоб сім'я прожила шість місяців. Насамперед це жителі Москви та Санкт-Петербурга, а також інших міст-мільйонників.

Найпопулярнішим способом заощаджень, згідно з дослідженням, залишаються вклади у російських банках та готівкові рублі: їх тримають 56% та 48% респондентів. У цінні папери вкладають лише 10% росіян, а нерухомість як інвестицій використовують лише 5%. Частка тих, хто вважає за краще зберігати гроші в готівковій іноземній валюті, скоротилася з 6% до 5%.

За даними Росстату, на квітень 2024 року російські громадяни мали загалом 71,83 трлн руб. заощаджень. За рік ця сума збільшилася на 12 трлн руб., або близько 20%, на тлі масштабних виплат учасникам війни Росії проти України та стрімкого зростання зарплат, яке офіційна статистика оцінює у 17% рік до року.

Майже рік тому, в серпні 2023 року 27% росіян зізналися в тому, що взагалі не мають заощаджень на "чорний день".