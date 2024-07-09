Українці стали менше купувати нові авто. Найбільший ринок – у Києві

У червні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. Утім, мешканці цих областей минулого місяця придбали менше автівок, ніж у червні роком раніше.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 63% червневих продажів нових легковиків.

Зокрема, за місяць кияни придбали – 1881 авто (на 7% менше, ніж торік), мешканці Київщині купили 466 автівок (-8%). На Дніпропетровщині зареєстрували 377 авто (-15%), на Львівщині – 279 (-6%), а на Одещині – 261 (-13%).

Найпопулярнішою моделлю червня на столичному ринку нових авто був Renault Duster, тоді як на Київщині, Дніпропетровщині, Львівщині та Одещині лідерська позиція належала іншому кросоверу – Toyota RAV-4.

Як повідомлялося, у червні 2024 року в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік,. Це вперше з початку року, коли попит на нові авто показав негативну динаміку у річному обчисленні.

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.