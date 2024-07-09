Прибутки українських банків зросли на чверть. Хто заробив найбільше

За перші п’ять місяців 2024 року українські банки отримали 67,97 млрд грн прибутку після оподаткування. Це вже на 27% більше, ніж за той самий період роком раніше.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що за цей час банки мають сплатити 16,5 млрд грн податку на прибуток. Це у 1,6 раза більше порівняно з відповідним періодом 2023 року.

Із 63 банків лише 7 отримали збитки на загальну суму 131,83 млн грн.

До десятки найбільш прибуткових банків України увійшли чотири державних банки, чотири банки з іноземним капіталом та два приватних банки. Їх загальний прибуток становить 85% від прибутку всіх українських банків.

Державні банки

35% прибутку усіх банків припадає на державний "Приватбанк". За п’ять місяців банк отримав 23,96 млрд грн прибутку після оподаткування. Проте це на 6% менше, ніж за аналогічний період минулоріч. Загалом саме "Приватбанк" сплатить майже половину від суми податків усіх банків країни за цей час – 8,04 млрд.

Цьогоріч 5 із 6 державних банків отримали 41,4 млрд грн сукупного прибутку. Водночас "Перший інвестиційний банк" показав збитки у 16,5 млн грн.

Іноземні банки

Лідером серед банків з іноземним капіталом став "Райффайзен банк": майже 4 млрд грн прибутку, що на 22% більше порівняно з відповідним періодом минулоріч. Його податкові витрати зросли до 1,32 млрд грн. Це майже вдвічі більше, ніж торік.

Загалом, 13 з 14 банків цієї групи отримали прибуток у розмірі 16,23 млрд грн. Це 24% сукупного прибутку всіх українських банків. Найбільший приріст прибутку показав "Креді Агріколь банк", який заробив у 5 разів більше, ніж за аналогічний період минулоріч – 3,12 млрд грн.

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Банки з приватним капіталом

Банки з приватним капіталом отримали 10,42 млрд грн прибутку – майже в 1,5 рази більше порівняно з відповідним періодом 2023 року. Лідером цієї групи став ПУМБ, який заробив 3,2 млрд грн, що на 7% більше ніж минулоріч. Разом з "Універсал банком (Монобанк)" вони отримали половину прибутку цієї групи – 5,44 млрд грн.

Найбільший приріст прибутку серед усіх українських банків показав МТБ банк, який збільшив свій прибуток у 13,6 раза до 436,77 млн грн.