Мережі АЗС підвищують ціни на автогаз

Із 1 по 8 липня середня вартість скрапленого газу зросла на 18 копійок – до 26,78 грн за літр.

Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що основні зміни відбулися в мережах середнього цінового діапазону, де ціни на газ збільшилися на 10-80 копійок.

Найбільше, в середньому на 80 копійок, здорожчало пальне в державній мережі "Укрнафта", найменше – 10 копійок – Marshal, де вартість ресурсу зросла тільки в Київській і Харківській областях.

Зросли ціни на газ й у дискаунтерів – "Авантаж 7" і "БРСМ-Нафта" – на 20 та 29 копійок відповідно. На АЗК останнього вартість по мережі змінилася нерівномірно: найбільше здорожчало в Одеській області (+1 грн), найменше – у Херсонській (+10 копійок), у Полтавській і Сумській – залишилися без змін.

Преміум мережі поки що не переглядали ціни на стелі, тому відрив між їхньою вартістю і дискаунтерами станом на 8 липня скоротився на 25 копійок – до 2,79 грн/л.

Загалом по країні найсуттєвіші зміни відбулися у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській і Київській областях, де газ здорожчав у середньому на 26 кпійок. А ось оператори Сумської області і частково Полтавської тримали ціни без змін.