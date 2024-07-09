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Новини
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Виробництво сталі в Україні підскочило на 37% за пів року, чавуну – на 22%

промышленность,металлургия

Українські металургійні підприємства за підсумками першого півріччя 2024 року збільшили виробництво сталі на 37% – до 3,87 млн тонн.

Виробництво чавуну за цей період зросло на 22,3% – до 3,47 млн тонн, а прокату – на 32,2% (до 3,14 млн тонн), свідчать дані обʼєднання "Укрметалургпром".

Зокрема, у червні 2023 року виробництво сталі зросло на 68,5%, порівняно з червнем минулого року, і становило 737,7 тис. тонн.

Виробництво чавуну у червні збільшилося на 29,4% – до 628,6 тис. тонн, а прокату – на 45,8%, до 571,5 тис. тонн.

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Нагадаємо, за даними "Укрметалургпрому", у 2023 року виробництво сталі зменшилося на 0,6% – до 6,23 млн тонн, чавуну – на 6,1% ( до 6 млн тонн), а прокату – збільшилося на 0,4%, до 5,37 млн тонн.

Автор: 

металургія (945) сталь (395) метал (496) чавун (23)


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Топ коментарі
+8
Ось, вам, і електроенергія знайшлась.
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09.07.2024 14:44 Відповісти
+7
Не знаю я б радив такі повідомлення не друкувати і взагалі заборонити новини про всякі відновлення енергетики, запуску блоків... якись кардинальний ріст виробництва якогось заводу...

це як червона тряпка для орків... поки у нас немає ППО щоб закрити все небо ці новини треба прибрати
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09.07.2024 14:14 Відповісти
+7
Щось маю на думці що колись якщо таки відбудеться зміна влади... і відбудеться аудит закупівлі озброєння .... яйця по 17 грн будуть досить дешеві
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09.07.2024 14:55 Відповісти
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Не знаю я б радив такі повідомлення не друкувати і взагалі заборонити новини про всякі відновлення енергетики, запуску блоків... якись кардинальний ріст виробництва якогось заводу...

це як червона тряпка для орків... поки у нас немає ППО щоб закрити все небо ці новини треба прибрати
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09.07.2024 14:14 Відповісти
А як вам таке повідомлення?
"Кабмін дозволив на час воєнного стану не публікувати дані про оборонні закупівлі, щоб не грати на руку росіянам", - Мінекономіки.
"Зміни повинні захистити від ворога інформацію про місцезнаходження підприємств-виконавців та постачальників".
Якщо це правда, то це "яйки по 17", другий сезон...
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09.07.2024 14:44 Відповісти
Щось маю на думці що колись якщо таки відбудеться зміна влади... і відбудеться аудит закупівлі озброєння .... яйця по 17 грн будуть досить дешеві
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09.07.2024 14:55 Відповісти
Угу, я колись вже тут писала - що коли зелень приберемо й зробимо дійсно незалежний аудит - то ми всі просто очуєємо, а яник дитям у порівнянні із зе!бандою буде..
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09.07.2024 15:00 Відповісти
Ось, вам, і електроенергія знайшлась.
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09.07.2024 14:44 Відповісти
Саме так. Тепер, коли для населення ціна за кіловат майже вдвічи дорожче, ахметову можна 12 годин доїти елекрику для себе вимикаючі її населенню і впарювати «безпроцентну» кабалу на самоосвітлення українцями своїх будинків. І все пох. Якщо підстанції у дворах яки звели ОСББ стануть мішенню рашистів, вчорашній день це показав чітко! Але відновлювати не головний біль кабміну, та і ху з ними, це справа мешканців і їх втрати, бо це їх власність і обов'язок. І я вже не кажу якою приманкою для рашистофашистів будуть дахи багатоповнрхівок на яких розташує осбб сонячні панелі. І знов пох.
Шеріфа не хвилюють проблеми індєйцев. Кабала на роки боргова для громадян буде, а світло наврядчи.
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09.07.2024 15:21 Відповісти
"Якщо підстанції у дворах яки звели ОСББ стануть мішенню рашистів"

ага, по калібру в кожен трансформатор і по кинжалу в кожен дах багатоповерхівки

жіночко, не несіть прутню будь ласка
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09.07.2024 17:34 Відповісти
От і напрошується: " Чіво, *****?". На то у них світла нне бракує.
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09.07.2024 14:49 Відповісти
Тепер зрозуміло чого електроенергії бракує.
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09.07.2024 14:50 Відповісти
Метінвест - провідний виробник чавуну. Як і дтек входять до корпарації СКМ, яка належить рінатіку..

Яке світло холопам??
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09.07.2024 15:10 Відповісти
Від лучіни
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09.07.2024 15:22 Відповісти
Радію від цього повідомлення -- Україна з металом!
Але... соромлюсь спитати: як на третьому році війни ці стретегічні потужності залишились цілими, а Охматдит -- ні?...
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09.07.2024 15:26 Відповісти
Індуси працюють в три зміни. Та і прильотів по ним нема! Засцав миршавий індусів чіпати.
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09.07.2024 15:39 Відповісти
По завозу металобрухту в Україну Кацапія вже давно на першому місці.
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09.07.2024 16:50 Відповісти

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