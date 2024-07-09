Виробництво сталі в Україні підскочило на 37% за пів року, чавуну – на 22%
Українські металургійні підприємства за підсумками першого півріччя 2024 року збільшили виробництво сталі на 37% – до 3,87 млн тонн.
Виробництво чавуну за цей період зросло на 22,3% – до 3,47 млн тонн, а прокату – на 32,2% (до 3,14 млн тонн), свідчать дані обʼєднання "Укрметалургпром".
Зокрема, у червні 2023 року виробництво сталі зросло на 68,5%, порівняно з червнем минулого року, і становило 737,7 тис. тонн.
Виробництво чавуну у червні збільшилося на 29,4% – до 628,6 тис. тонн, а прокату – на 45,8%, до 571,5 тис. тонн.
Нагадаємо, за даними "Укрметалургпрому", у 2023 року виробництво сталі зменшилося на 0,6% – до 6,23 млн тонн, чавуну – на 6,1% ( до 6 млн тонн), а прокату – збільшилося на 0,4%, до 5,37 млн тонн.
Топ коментарі
+8 Василий Бондарев #582650
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це як червона тряпка для орків... поки у нас немає ППО щоб закрити все небо ці новини треба прибрати
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"Зміни повинні захистити від ворога інформацію про місцезнаходження підприємств-виконавців та постачальників".
Якщо це правда, то це "яйки по 17", другий сезон...
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ага, по калібру в кожен трансформатор і по кинжалу в кожен дах багатоповерхівки
жіночко, не несіть прутню будь ласка
Яке світло холопам??
Але... соромлюсь спитати: як на третьому році війни ці стретегічні потужності залишились цілими, а Охматдит -- ні?...