На території "Охматдиту" зруйновані дві підстанції, – ДТЕК

Унаслідок ракетної атаки 8 липня на території "Охматдиту" у Києві було зруйновано дві підстанції, яка живила інфраструктуру лікарні. Наразі там розгорнули мобільні підстанції.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"У нас багато руйнацій. Якщо говорити про "Охматдит" – на території цієї лікарні було дві підстанції, вони повністю зруйновані. Від них живилася вся інфраструктура лікарні, тому вчора ми оперативно надавали допомогу у встановленні мобільних трансформаторних підстанцій, для того, щоб заживити по тимчасовій схемі ті приміщення лікарні, які потребують цього, вони працювали вчора на генераторах там, певні приміщення заживлювали", – зазначив він.

За словами Сахарука, необхідно буде відновлювати і підстанції і багато обладнання, оскільки це була інфраструктура лікарні. Щодо цього компанія визначатиметься з міською владою.

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Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар – по Києву та Дніпру. Зокрема, у Києві російська ракета влучила в приміщення дитячої лікарні "Охматдит", є руйнування та загиблі.