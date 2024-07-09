Демурінський ГЗК та "Аерок": Кабмін включив до переліку великої приватизації перші конфісковані у росіян компанії

Кабінет Міністрів включив до переліку великої приватизації конфісковані у близьких до Кремля російських бізнесменів підприємства "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та "Аерок".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 9 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що в обох випадках на приватизацію планують виставити 100% корпоративних прав обох компаній.

Що відомо про Демурінський ГЗК та компанію "Аерок"

Як повідомлялося, Фонд державного майна України пропонував виставити на приватизацію "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" разом із державною "Об’єднаною гірничо-хімічною компанією". Раніше у ФДМУ прогнозували, що ці активи вдасться приватизувати до кінця 2023 року, але цього не відбулось.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 3 лютого 2023 року прийняла рішення стягнути в дохід держави всі активи ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та інше майно, що належало російському бізнесмену Михайлу Шелкову. За даними Бюро економічної безпеки, загалом на користь держави стягнуто активів та майна на 2 млрд грн.

У жовтні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", кінцевим власником якої є група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

"Аерок" володіє двома газобетонними заводами в Україні – в Обухові та Березані Київської області. До останнього часу українська компанія була оформлена на німецьку "Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ", яка належить структурам російського підприємця Андрія Молчанова.

Молчанов входить до найближчого оточення президента рф Путіна та є спонсором передвиборчої кампанії його партії "Єдина Росія", а його ПАТ "Група ЛСР" будує житло для співробітників Федеральної служби охорони та Міноборони РФ.