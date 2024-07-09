Швейцарія розширила санкції проти Росії. Вони спрямовані на бізнесменів і силовиків

Швейцарія занесла до російських санкційних списків 69 фізичних осіб і 86 структур, зокрема бізнесменів, суддів, військових, а також компанії, пов'язані з оборонним і торговим секторами.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки Швейцарії, передає Інтерфакс-Україна.

"Нові санкції здебільшого спрямовані проти бізнесменів, представників збройних сил і судових органів, осіб, [...] і співробітників ФСБ", – сказано в повідомленні.

Під санкції також потрапили компанії, що працюють, зокрема, в російському оборонному секторі, а також компанії фінансового і торгового секторів.

Крім того, Швейцарія запроваджує обмеження на діяльність низки російських ЗМІ, включно з "Известиями" і "Российской газетой".

Санкції набувають чинності у вівторок, 9 липня, о 18:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом).

Згідно з документом, Швейцарія загалом занесла до санкційних списків щодо Росії 2,2 тис. осіб і компаній.

На початку червня повідомлялося, що Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити підтримку України у сферах цифровізації та електронного урядування, затвердивши на ці цілі 58,7 млн ​​швейцарських франків (60,6 млн євро) протягом наступних 2024-2028 років.

До того, 3 червня, Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила пропозицію, що передбачала виділення 5 млрд швейцарських франків ($5,58 млрд) на допомогу Україні.

Допомога для України мала увійти до фінансового пакета на 15 млрд франків, який також включав 10,1 млрд франків додаткового фінансування для збройних сил Швейцарії.