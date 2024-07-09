Кабмін розробив програми для подолання енергетичної кризи, вони запрацюють із 25 липня, – Шмигаль

Кабінет Міністрів України розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 липня.

Перша програма – це кредити для громадян під 0%, до 480 тис. грн, на 10 років для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.

Друга програма – пільгові кредити для малого й середнього бізнесу до 150 млн грн, на строк до 10 років, під 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації.

Зазначається, що на територіях, котрі межують із зоною бойових дій, процентна ставка знижується до 1-5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних.

Третя програма – кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн. За рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси, а потім держава в межах програми "ГрінДІМ" компенсує їм 70% витрат на проєкт.

Четверта програма – кредити для великого бізнесу на 5-7 років під 14-16% річних, під заставу обладнання. Спільно з Національний банком була проведена робота з банківським сектором, який готовий забезпечити таке кредитування.

"Також до парламенту подані законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. Розраховуємо на оперативне ухвалення Верховною Радою цих законопроєктів. Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу", – підсумував Шмигаль.

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Як повідомлялося, 4 липня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №11258 про внесення змін до Податкового та Митного кодексу, який передбачає звільнення від сплати ПДВ та митних платежів при імпорті енергетичного обладнання, зокрема генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.

Згідно із переліком, до кінця воєнного стану звільняються від оподаткування товари, які ввозяться на митну територію України (у тому числі пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: