Друг Путіна побудує швидкісну залізницю з Москви до Санкт-Петербурга за кошти пенсіонерів

Російська влада готується залучити пенсійні гроші для реалізації проєкту високошвидкісної залізниці з Москви до Санкт-Петербургу, побудувати яку доручив президент РФ Владімір Путін.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Будувати залізницю буде призначене концесіонером ТОВ "ВСМ Две столицы", засноване структурою уряду Москви та ЗАТ "Лидер". Ця керуюча компанія, пов'язана з другом Путіна, мільярдером Юрієм Ковальчуком, організує залучення коштів недержавних пенсійних фондів на фінансування проєкту – всього їх планується залучити до 450 млрд руб.

Як зазначається, це приблизно чверть попередньої вартості залізниці.

Поки вона встановлена ​​у розмірі 1,8 трлн руб., а з урахуванням ще трьох швидкісних залізниць – до Адлера, Єкатеринбурга та Мінська – будівництво коштувати 11 трлн руб. Втім, кошториси таких проєктів часто зростають.

Головним джерелом грошей НПФ для нової магістралі, напевно, стане пенсійний фонд "Газпрому" "Газфонд".

"Лидер" спеціалізується на управлінні пенсійними резервами НПФ: минулого року вони становили 90% активів під управлінням компанії та приносили їй основний дохід, писало агентство "Експерт РА", відзначаючи як фактор підтримки наявність у компанії "якірного клієнта", який забезпечив понад 95% річної виручки. Агентство не називає цього клієнта, проте мова може йти про "Газфонд".

На початку травня повідомлялося, що Путін доручив побудувати залізницю за $40 млрд для збільшення експорту в Китай.

У результаті обсяг вантажів, що вивозиться залізницею у східному напрямку, має зрости в 1,5 раза – зі 180 млн до 270 млн тонн на рік.