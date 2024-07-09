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Новини
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Друг Путіна побудує швидкісну залізницю з Москви до Санкт-Петербурга за кошти пенсіонерів

ковальчук,юрій

Російська влада готується залучити пенсійні гроші для реалізації проєкту високошвидкісної залізниці з Москви до Санкт-Петербургу, побудувати яку доручив президент РФ Владімір Путін.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Будувати залізницю буде призначене концесіонером ТОВ "ВСМ Две столицы", засноване структурою уряду Москви та ЗАТ "Лидер". Ця керуюча компанія, пов'язана з другом Путіна, мільярдером Юрієм Ковальчуком, організує залучення коштів недержавних пенсійних фондів на фінансування проєкту – всього їх планується залучити до 450 млрд руб.

Як зазначається, це приблизно чверть попередньої вартості залізниці.

Поки вона встановлена ​​у розмірі 1,8 трлн руб., а з урахуванням ще трьох швидкісних залізниць – до Адлера, Єкатеринбурга та Мінська – будівництво коштувати 11 трлн руб. Втім, кошториси таких проєктів часто зростають. 

Головним джерелом грошей НПФ для нової магістралі, напевно, стане пенсійний фонд "Газпрому" "Газфонд".

"Лидер" спеціалізується на управлінні пенсійними резервами НПФ: минулого року вони становили 90% активів під управлінням компанії та приносили їй основний дохід, писало агентство "Експерт РА", відзначаючи як фактор підтримки наявність у компанії "якірного клієнта", який забезпечив понад 95% річної виручки. Агентство не називає цього клієнта, проте мова може йти про "Газфонд".

На початку травня повідомлялося, що Путін доручив побудувати залізницю за $40 млрд для збільшення експорту в Китай.

У результаті обсяг вантажів, що вивозиться залізницею у східному напрямку, має зрости в 1,5 раза – зі 180 млн до 270 млн тонн на рік.

Автор: 

залізниця (841) росія (14455) будівництво (2237)


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Топ коментарі
+9
Нам від цієї новини радіти чи горювати? Навіщо це на українському новостному ресурсі ?
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09.07.2024 18:06 Відповісти
+5
При усій повазі, мені не цікаво "шо там у кацапів", мені в першу чергу цікаво що в Україні. Також у світі в цілому. На московія є корупція, не новина і це добре, рухаємось далі.
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09.07.2024 19:11 Відповісти
+1
Нехай будують, буде лежати іржава залізяка серед болот...
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09.07.2024 18:16 Відповісти
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Нам від цієї новини радіти чи горювати? Навіщо це на українському новостному ресурсі ?
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09.07.2024 18:06 Відповісти
Напевно,щоб показати які москалі корумповані ще раз.
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09.07.2024 18:19 Відповісти
Путінська мафія понтується, показує своє вялічиє .
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09.07.2024 19:01 Відповісти
Типа пенсії тепер перестануть там платити.
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09.07.2024 18:09 Відповісти
Нехай будують, буде лежати іржава залізяка серед болот...
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09.07.2024 18:16 Відповісти
Та ні, це ж тільки у нас асфальт приватні компанії за кошти держбюджету кладуть.
В такій демократичній та прогресивній країні, як росія, подібне ніяк не можливе.
Це все ІПсО клятого Госдєпа.
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09.07.2024 18:31 Відповісти
То що, прощавай пенсія? Як далі жити.....
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09.07.2024 18:34 Відповісти
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09.07.2024 18:43 Відповісти
При усій повазі, мені не цікаво "шо там у кацапів", мені в першу чергу цікаво що в Україні. Також у світі в цілому. На московія є корупція, не новина і це добре, рухаємось далі.
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09.07.2024 19:11 Відповісти
What high speed rail? In wartime, with the sanctions and all
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09.07.2024 20:33 Відповісти

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