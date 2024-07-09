"Укроборонпром" відкрив представництво у США

У Вашингтоні 9 липня відкрилось перше іноземне представництво АТ "Укроборонпром".

Основна задача американського представництва українського оборонного холдингу – посилення співпраці між Україною та США у галузі оборонної промисловості, повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.

Зокрема, йдеться про взаємодію з місцевим бізнесом та експертними організаціями, про співпрацю з державними органами й оборонними організаціями, та підтримку проєктів підприємств "Укроборонпрому" в США та країнах-партнерах.

"Наразі українські компанії вже мають ряд принципових домовленостей з американськими колегами. Наявність представництва "Укроборонпрому" в США дозволить пришвидшити їх реалізацію та посилити інтеграцію української оборонки до оборонно-промислової бази НАТО", – прокоментував очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Очікується, що представництво "Укроборонпрому" займатиметься пошуком інвестиційних можливостей та потенційних військово-технічних партнерів у США. Один з пріоритетів – це новітні військові технології, їх пошук та ефективне впровадження.

Крім того, представництво забезпечуватиме взаємодію між українськими та іноземними командами для управління спільними підприємствами.

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"Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з американськими зброярами, яка сприяє трансферу технологій, розвитку спільних проектів і залученню інвестицій. Це можуть бути напрямки боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо. Нам є що запропонувати заокеанським колегам, адже українські фахівці мають унікальний та успішний досвід виробництва та відновлення озброєнь і військової техніки", – розповів гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Як повідомлялося, раніше Герман Сметанін розповідав, що виробничі спроможності підприємств "Укроборонпрому" втричі перевищують наявний рівень фінансування.