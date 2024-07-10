Росія вивчає перспективи збільшення поставок нафти в Індію. Вона є другим найбільшим покупцем

Росія та Індія розглядають можливість укладання довгострокового контракту на постачання нафти.

Про це заявив російський віцепрем'єр Александр Новак, передає The Moscow Times.

Однак Новак не надав деталей можливого контракту.

За даними МЕА, Індія є другим після Китаю найбільшим покупцем рідких вуглеводнів із Росії, закуповуючи в Москви останніми місяцями в середньому близько 1,8 млн барелів на добу.

Новак також сказав, що є перспективи постачання газу до Індії, і Росія вивчає варіанти. Обсяг поставок скрапленого природного газу з Росії до Індії зараз становить 3 млн тонн на рік, але він може бути збільшений.

Новак також нагадав, що індійська ONGC зберігає свою участь у проєкті "Сахалін-1".

Наприкінці травня повідомлялося, що оператор найбільшого в світі нафтопереробного комплексу – індійська компанія Reliance Industries – уклала однорічну угоду з російською "Роснєфтью" про закупівлю принаймні 3 млн барелів нафти на місяць.

До того стало відомо, що знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022-2023 роками.