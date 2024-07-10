Ворог атакував енергооб’єкт у Рівненській області

У ніч проти 10 липня ворог атакував безпілотниками об’єкт енергетичної інфраструктури у Рівненській області.

Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

"Під час повітряної тривоги на Рівненщині ворожими безпілотниками був атакований об'єкт енергетичної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що вналідок удару в окремих районах регіону знеструмлювались побутові та промислові споживчі.

Станом на 7 ранку енергоживлення споживачів відновили. На місці працюють усі відповідні служби. Загорання локалізоване.

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.