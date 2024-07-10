ТЦК із початку року склали майже 12 тисяч штрафів. Це більше, ніж за весь минулий рік

Із початку року за порушення правил військового обліку Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки передали для примусового стягнення 11 798 штрафів. Це більше, аніж за весь минулий рік, коли було стягнуто 10 337 подібних штрафів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що наразі третина цих штрафів вже закрита – 4236 стягнень. Водночас 7562 штрафів все ще стягується з боржників.

Водночас йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників.

Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких в подальшому погасять борг.

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Щоб перевірити, чи не накладено штраф, можна скористатися відповідним сервісом в Опендатаботі. Для цього необхідно ввести своє ПІБ та дату народження.

Зазначимо, що за порушення правил військового обліку ТЦК та СП може накладати штраф розміром від 17 до 25,5 тис. грн. Це передбачено статтею 210 КУпАП.