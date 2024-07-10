ТЦК із початку року склали майже 12 тисяч штрафів. Це більше, ніж за весь минулий рік
Із початку року за порушення правил військового обліку Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки передали для примусового стягнення 11 798 штрафів. Це більше, аніж за весь минулий рік, коли було стягнуто 10 337 подібних штрафів.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Зазначається, що наразі третина цих штрафів вже закрита – 4236 стягнень. Водночас 7562 штрафів все ще стягується з боржників.
Водночас йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників.
Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких в подальшому погасять борг.
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Щоб перевірити, чи не накладено штраф, можна скористатися відповідним сервісом в Опендатаботі. Для цього необхідно ввести своє ПІБ та дату народження.
Зазначимо, що за порушення правил військового обліку ТЦК та СП може накладати штраф розміром від 17 до 25,5 тис. грн. Це передбачено статтею 210 КУпАП.
Будь ласка, зачекайте...
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Пропускна спроможність усих ВЛК Києва (прийом цивілів 2 дні на тиждень) - 70 тисяч осіб на рік. У Києві мешкає біля одного млн. хлопів віком 17-59 (окрім силовиків).
Скільки часу потрібно, аби пропустити цей міліон через ВЛК? Якихось 14 років! І це без врахування жінок-медиків, яких теж хочуть туди увіпхнути.
Дивна країна - спочатку проголошується політична декларація, а вже потім виявляється, що ресурс відсутній!
якщоб хтось хотів реального призиву та боєздатного війська то б децентралізував медогляд надавши всім медичним центрам це робити... люди ітак мають річне обстеження... і це реалістично... але їм це нажаль не потрібно....
Он ханумак кагальний за місяць і ВЛК пройшов, і МСЕК (інвалідність по фейковій хворобі отримавши) і навіть у США здриснув!
Не корелюється чомусь ваша математика з пАтужной ZEсправедливістю.
ЗЕбіли Президентом обрали, бо дуже шоу хотіли ... ось і маєте таке гарне ЗЕшоу вже шостий рік!