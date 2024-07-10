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Новини
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ТЦК із початку року склали майже 12 тисяч штрафів. Це більше, ніж за весь минулий рік

ТЦК: перевірка документів

Із початку року за порушення правил військового обліку Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки передали для примусового стягнення 11 798 штрафів. Це більше, аніж за весь минулий рік, коли було стягнуто 10 337 подібних штрафів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що наразі третина цих штрафів вже закрита – 4236 стягнень. Водночас 7562 штрафів все ще стягується з боржників.

Водночас йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників.

Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких в подальшому погасять борг.

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Щоб перевірити, чи не накладено штраф, можна скористатися відповідним сервісом в Опендатаботі. Для цього необхідно ввести своє ПІБ та дату народження.

Зазначимо, що за порушення правил військового обліку ТЦК та СП може накладати штраф розміром від 17 до 25,5 тис. грн. Це передбачено статтею 210 КУпАП.

Автор: 

штраф (1128) ТЦК та СП (43)


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Топ коментарі
+12
Еще особенно фишка от власти что если не успел собрать сумму и заплатить штраф в 10 дней то штраф удваивается. Ето вам не с казнокрадами и не с взяточниками ворующие миллиардами которые штрафы не платят годами и им они не то что не удваивают, а со временем наоборот уменьшают пока совсем не отменят. Вот вам и пример кто для власти самый злейший враг а кого она покрывает
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10.07.2024 10:13 Відповісти
+7
Вже мабуть Україна більше кацапія, ніж сама кацапія. Звісно завдяки зеленому сифилісу.
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10.07.2024 10:50 Відповісти
+4
https://biz.censor.net/user/583881 ты тцк-бурят? Как я рад, А ждуны это в.о. през зеленский вместе с опой и избирателями?
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10.07.2024 11:09 Відповісти
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10.07.2024 10:06 Відповісти
Вже мабуть Україна більше кацапія, ніж сама кацапія. Звісно завдяки зеленому сифилісу.
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10.07.2024 10:50 Відповісти
Еще особенно фишка от власти что если не успел собрать сумму и заплатить штраф в 10 дней то штраф удваивается. Ето вам не с казнокрадами и не с взяточниками ворующие миллиардами которые штрафы не платят годами и им они не то что не удваивают, а со временем наоборот уменьшают пока совсем не отменят. Вот вам и пример кто для власти самый злейший враг а кого она покрывает
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10.07.2024 10:13 Відповісти
В українців ніхто нерухомість відбирати не буде, бо в українців все в порядку з документами і військовим обліком. Квартири можуть арештувати у москворотих ждунів, які привели війну в Україну, а тепер надумали відсидітися на диванах.
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10.07.2024 10:46 Відповісти
https://biz.censor.net/user/583881 ты тцк-бурят? Как я рад, А ждуны это в.о. през зеленский вместе с опой и избирателями?
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10.07.2024 11:09 Відповісти
а ти чий ізбіратєль під диваном? )) невже армія мова віра? )
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10.07.2024 12:21 Відповісти
Оце анекдот ) москворотий ухилянт московского патріархату голосував за свою погибель "мова, армія, віра" )) Може ти, ********** руснява, хотів бойка з братьямі, а тепер не знаєш куди від тих "братушек" втікати?)
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10.07.2024 12:33 Відповісти
мовный патріот, заучи 10 статью Конституции зебилёнок
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10.07.2024 13:06 Відповісти
Спеціально щоб ніяке кацапське чмо не пересмикувало як заманеться десяту статтю ще в 1999 році КСУ виніс рішення яка рідна мова в українців та де можна хрюкати кацаплячою чи якоюсь иншою іноземною мовою.
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10.07.2024 15:12 Відповісти
Рішення КСУ 3.6.1
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10.07.2024 15:37 Відповісти
да шо ты говоришь , читай статьи Конституции, убожество из разряда зелёных
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10.07.2024 16:47 Відповісти
Ти, чмо кацапське, мені набридло своєю пітушиною балачкою, йди читай рішення КСУ та вчи мову країни проживання.
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10.07.2024 20:25 Відповісти
Якби ти знало і поважало Конституцію України - то Пукін не їхав би тебе "освабаждать".
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10.07.2024 15:16 Відповісти
Найшли зелені клоуни, як поповнити бюджет обдерши простий Народ.
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10.07.2024 10:08 Відповісти
😊 Тут не вказано, скільки з цих штрафів було відкинуто у. Судах адвокатами.
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10.07.2024 10:29 Відповісти
"третина цих штрафів вже закрита - 4236 стягнень" - це навіть по мінімуму (17 000) вже 72 млн. грн.
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10.07.2024 10:51 Відповісти
Це ті, які не опротестовувались? 😊 Звичайно, деяка кількість буде стягнута. Але моє запитання актуальне - скільки було відмінено судами?
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10.07.2024 12:02 Відповісти
это из разряда зеленского про 128шт ф16
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10.07.2024 10:22 Відповісти
✅️ ДОЧЕКАЛИСЬ❗️ Суди стають на сторону людей і скасовують штрафи від ТЦК.
https://www.youtube.com/watch?v=ao02MHiTtc8
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10.07.2024 10:23 Відповісти
Якщо закон своїми положеннями порушує положення Конституції України, то цим має займатися, на сьогодні "паралізований" в.о. президента, КС України. Але є вже рішення того ж таки КСУ від 2004 року про те, що якщо положення закону суперечать положенням Конституції України, то положення закону, які суперечать положенням Конституції України не підлягають виконанню ( Справа щодо роз'яснення положень статті 1'9 Конституції України).
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10.07.2024 10:25 Відповісти
Нехитра арифметика.
Пропускна спроможність усих ВЛК Києва (прийом цивілів 2 дні на тиждень) - 70 тисяч осіб на рік. У Києві мешкає біля одного млн. хлопів віком 17-59 (окрім силовиків).
Скільки часу потрібно, аби пропустити цей міліон через ВЛК? Якихось 14 років! І це без врахування жінок-медиків, яких теж хочуть туди увіпхнути.
Дивна країна - спочатку проголошується політична декларація, а вже потім виявляється, що ресурс відсутній!
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10.07.2024 10:28 Відповісти
І там з арифметикою ніхто не дружить... в моєму місті ще гірша ситуація навіть при такому прискореному медогляді де всі здорові.... а вони хочуть кожен рік медогляд... і зрозуміло чому...

якщоб хтось хотів реального призиву та боєздатного війська то б децентралізував медогляд надавши всім медичним центрам це робити... люди ітак мають річне обстеження... і це реалістично... але їм це нажаль не потрібно....
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10.07.2024 11:31 Відповісти
Дивна якась у вас аріфметика.
Он ханумак кагальний за місяць і ВЛК пройшов, і МСЕК (інвалідність по фейковій хворобі отримавши) і навіть у США здриснув!
Не корелюється чомусь ваша математика з пАтужной ZEсправедливістю.
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10.07.2024 14:25 Відповісти
Неймовірне досягнення. Щось на кшталт - сьогодні у нашому крематорії був знищений 100000ний ворог народу!
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10.07.2024 10:59 Відповісти
Український нарід не хоче воювати, він хоче травневих свят і шашликів.
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10.07.2024 11:55 Відповісти
Не забувайте, що так зване "тцк" - це не створена законом установа , тобто "це"💩👈 → насправді незаконне воєнізоване формування ( Ст. 260 ККУ) , яке не може доказати свою правонаступність від воєнкоматів, і має фальшиві коди ЄРДПЕУ ( що можно досить легко доказати через запити в цнап).
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10.07.2024 12:17 Відповісти
Кто дал право штрафовать,просроченная шайка под куполом с нулевым рейтингом и под командованием помощника сивковича?чисто произвол,в котором с удовольствием участвуют военные.
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10.07.2024 12:30 Відповісти
Ще нехай введуть поняття " Ворог слуг народу"
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10.07.2024 14:15 Відповісти
Синонім ворог ворожого кремля
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11.07.2024 08:31 Відповісти
Сонцесяйний від 4-х повісток ухилився і що ?
ЗЕбіли Президентом обрали, бо дуже шоу хотіли ... ось і маєте таке гарне ЗЕшоу вже шостий рік!
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10.07.2024 14:37 Відповісти

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