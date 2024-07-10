Нацбанк збільшив строки повернення валютної виручки для аграріїв, – Гетманцев

Національний банк збільшив строки повернення валютної виручки для аграрної продукції до 120 днів. Раніше цей період становив 90 днів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Це назріле рішення значно підтримає наших експортерів, що переорієнтовуються на азійський та африканський ринок", – зазначив він.

Водночас сам регулятор про таке рішення поки не повідомляв. Раніше там наголошували, що Нацбанк вивчає відповідне клопотання уряду.

Нагадаємо, після запровадження великого пакета валютної лібералізації голова Нацбанку Андрій Пишний обіцяв посилити контроль за поверненням експортерами валютного виторгу в Україну.

Нагадаємо, з 11 листопада 2023 року Національний банк за поданням Кабміну зменшив зі 180 до 90 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів.

Це стосується товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соя), 1205 (ріпак), 1206 00 (насіння соняшнику), 1507 (олія соєва), 1512 (олія соняшникова), 1514 (олія ріпакова), 2306 (макуха), здійснених із 11 листопада 2023 року.

При цьому у березні заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповідав про намір розширити дію норми про зменшені строки для повернення валютної виручки, яка зараз поширюється на аграрну продукції, і на інші види експортних товарів.