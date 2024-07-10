Видатки на соцвиплати перевищили 220 мільярдів за пів року. Найбільше витратили на пенсії

За перші шість місяців 2024 року із державного бюджету на соціальні виплати було спрямовано та виплачено 221,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Міністерство фінансів спільно із урядом України вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у першому півріччі 2024 року. Так, із держбюджету на ці видатки було спрямовано 221,1 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, 136,9 млрд грн пішли на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду.

Ще 38,5 млрд грн прямували на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Зокрема на виплату більше 450 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також понад 1 млн сімей допомоги на проживання переселенцям;

Крім того, 7,7 млрд грн було виплачено як підтримку малозабезпечених сімей, 24,4 млрд грн – на надання пільг і житлових субсидій.

11,8 млрд грн спрямували на соціальний захист дітей та сім’ї та 1,8 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, видатки бюджету на соціальну допомогу цього року збільшаться на 7,14%, загалом вони складуть 183 млрд грн проти 170,8 млрд грн торік.

Соцвиплати в Україні

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в умовах зростання кількості людей, що потребують підтримки, уряд готує перехід від пострадянської моделі соцзахисту до ефективної соціальної політики.

За його словами, нова соцполітика починається насамперед із соціальної послуги. І в разі потреби доповнюється адресною соціальною виплатою.

Міністерство соціальної політики розробляє проєкт нового Соціального кодексу, який передбачатиме глобальне переформатування системи соціальних пільг в Україні і зменшення витрат держави на "соціалку" у майбутньому, розповідала очільниця міністерства Оксана Жолнович у жовтні минулого року.

"Тобто я не хочу сказати, що виплати у всіх заберуть, або що всіх позбавлять, і ми не матимемо соціальних виплат. Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована на щось інше, на якусь підтримку, яка буде людині справді потрібна і дієва. Ось це і є новий суспільний договір", – пояснювала очільниця Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, впродовж 2023 року на соціальні виплати із держбюджету направили 450,1 млрд грн, зокрема у грудні – 41,6 млрд грн.