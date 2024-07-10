Батьки новонароджених для отримання допомоги мають відкрити спецрахунок. Де це зробити

Сім'ї з новонародженими дітьми для своєчасного отримання державної грошової допомоги "Пакунок малюка" мають відкрити спеціальний банківський рахунок.

Про це заявив керівник Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, передає Інтерфакс-Україна.

Один із батьків дитини має особисто звернутися до будь-якого відділення "Приватбанку" і відкрити спеціальний рахунок "Пакунок малюка".

IBAN цієї картки потрібно зазначити в заяві та разом із необхідними документами подати до органу соцзахисту, або ЦНАПу, або онлайн через сервіс "єМалятко" за посиланням.

Родини, які відкрили звичайний банківський рахунок, мають звернутися до відділення "Приватбанку" для відкриття спеціального рахунку "Пакунок малюка" та надати його реквізити до органу соцзахисту.

"На сьогодні розмір грошової компенсації становить 7 689 грн. Витратити кошти можна в магазинах, список яких розміщений на сайті Мінсоцполітики", – повідомив Добромільський.

За словами очільника відомства, отримати грошову компенсацію можуть тільки ті батьки, які не отримали "Пакунок малюка" в натуральній формі в пологовому будинку або органі соціального захисту.

Добромільський зазначив, що до відомства вже надходять повідомлення про те, що деякі сім'ї не можуть отримати грошову компенсацію "Пакунок малюка", і зазначив, що проблема переважно полягає у відкритті некоректного банківського рахунку.

Нагадаємо, "пакунки малюка" були запроваджені ще у 2018 році, коли був започаткований пілотний проєкт, що реалізовувся за підтримки ЮНІСЕФ та ЮНОПС (Управління ООН з обслуговування проєктів). Станом на початок року було видано близько 700 тис. таких пакунків.